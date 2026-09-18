Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a criticat desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, susținând că acesta nu are suficientă susținere în Parlament pentru a forma Guvernul. Invitat în podcastul „Picătura de business”, moderat de Radu Preda, Piperea a pus sub semnul întrebării șansele premierului desemnat de a obține voturile necesare pentru învestire.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi pe europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, după consultările cu partidele parlamentare. Mureșan a acceptat nominalizarea și a anunțat că începe negocierile pentru formarea Guvernului.

Gheorghe Piperea a pus sub semnul întrebării șansele lui Siegfried Mureșan de a obține voturile necesare în Parlament.

„Este o desemnare neserioasă, este o adresa inteligenței românilor. Din multe puncte de vedere, dar în primul rând, din punctul de vedere al majorității, care este imposibil de obținut de pe un Siegfried din Mureșan. (…) Ca să poată să obțină mai mult de 190 de voturi, este nevoie să obțină voturile celor de la PSD”, a afirmat europarlamentarul AUR.

Piperea a susținut că formațiunile care îl sprijină pe Mureșan nu ar avea suficiente voturi pentru învestirea Guvernului și că ar fi nevoie de susținerea altor partide pentru obținerea unei majorități.

În prezent, Mureșan este susținut de PNL, USR și UDMR, însă cele trei formațiuni nu dispun singure de majoritatea necesară pentru învestirea unui Guvern.

Un alt argument invocat de Gheorghe Piperea a fost discursul anterior al lui Siegfried Mureșan la adresa PSD și AUR.

„În condițiile în care tu asemuiești pe PSD-iști, în general, cu Putin și după aceea să vii să ceri voturile, e un pic cam bizar”, a spus Piperea.

Europarlamentarul AUR a susținut că declarațiile anterioare ale lui Mureșan ar putea îngreuna obținerea unei susțineri parlamentare mai largi.

Piperea: Mureșan are „probleme de imagine”

Gheorghe Piperea a criticat și poziționările europene ale lui Siegfried Mureșan, făcând referire la o petiție privind statul de drept în România.

„El personal are niște probleme de imagine foarte grave”, a afirmat Piperea, susținând că Mureșan ar fi printre semnatarii unei inițiative prin care România ar fi putut suporta consecințe financiare în cazul unor sancțiuni europene.

„Este clar că nu se va obține majoritate”, susține Piperea.

Europarlamentarul AUR a pus sub semnul întrebării inclusiv posibilitatea ca Siegfried Mureșan să ajungă la votul de învestitură.

„Este o desemnare la mișto, îmi pare rău să o spun cu aceste cuvinte, pentru că este clar că nu se va obține majoritate”, a declarat Piperea.

El a susținut că Mureșan ar putea renunța la mandat înainte de votul din Parlament, dacă negocierile nu duc la formarea unei majorități.

Pe de altă parte, Siegfried Mureșan a transmis că își asumă mandatul și că începe negocierile pentru formarea unui Guvern.

„Sunt pregătit să formăm un guvern serios, reformator, pro-european”, a declarat premierul desemnat.

În discuția cu Radu Preda, Gheorghe Piperea a afirmat că obiectivul principal al AUR rămâne organizarea alegerilor anticipate.

„Principala noastră țintă e în continuare, categoric, organizarea de alegeri anticipate”, a spus Piperea.

El a adăugat că, în eventualitatea unor negocieri pentru susținerea unui Guvern, AUR ar avea trei condiții: participarea partidului la guvernare, includerea unor elemente importante din programul său de guvernare și posibilitatea de a verifica aplicarea acestuia.

„Prima condiție este, din guvernul acesta face parte și AUR cu miniștrii, a doua condiție este, cel puțin în părțile extrem de importante, cruciale, programul nostru de guvernare că există, trebuie să fie adoptat și eventual adaptat de PSD și trei, să avem posibilitatea să verificăm, să controlăm de fiecare dată dacă acest program de guvernare se aplică”, a afirmat europarlamentarul.

Siegfried Mureșan a anunțat vineri că începe demersurile pentru formarea noului Guvern și pentru elaborarea programului de guvernare. Potrivit procedurii constituționale, premierul desemnat are la dispoziție cel mult zece zile de la publicarea decretului de desemnare pentru a solicita votul de încredere al Parlamentului.