Ministerul Energiei a prezentat situația plăților și investițiilor finanțate prin PNRR, în contextul apropierii de finalul programului. Instituția anunță că peste 544 de milioane de euro au fost plătite beneficiarilor de la începutul programului, iar în 2026 au fost efectuate plăți de peste 332 de milioane de euro.

Potrivit datelor centralizate de Ministerul Energiei, ritmul procesării cererilor de plată a crescut semnificativ în acest an. Dacă până la sfârșitul anului trecut valoarea plăților aprobate depășea 200 de milioane de euro, numai în 2026 au fost aprobate plăți în valoare de peste 332 de milioane de euro.

„Ministerul Energiei menține ritmul ridicat de procesare financiară a proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), înregistrând, în perioada 14–18 septembrie 2026, plăți și sume autorizate în valoare cumulată de peste 74 de milioane de euro”, a transmis ministerul printr-un anunț publicat pe site-ul oficial.

În perioada 14–18 septembrie, beneficiarii au primit 41,44 de milioane de euro, iar alte 32,86 de milioane de euro au fost autorizate prin 10 cereri de transfer.

Bilanțul prezentat de Ministerul Energiei arată că valoarea totală a plăților efectuate către beneficiarii proiectelor finanțate prin PNRR a depășit 544 de milioane de euro de la începutul programului.

În același timp, 11 cereri de transfer, în valoare totală de aproximativ 55,02 milioane de euro, se află încă în procesare.

Ministerul Energiei susține că finalizarea operațiunilor financiare reprezintă următoarea etapă după încheierea investițiilor.

„După finalizarea investițiilor, provocarea este acum ca rezultatele obținute în teren să fie dublate de finalizarea tuturor operațiunilor financiare. Fiecare cerere procesată și fiecare plată efectuată în această perioadă înseamnă un pas înainte către închiderea programului. Performanța ultimelor săptămâni creează premisele pentru ca toate plățile către beneficiarii proiectelor PNRR din domeniul Energiei să fie finalizate cu aproximativ o lună înainte de termenul legal”, a mai transmis ministerul.

Situația prezentată de instituție include și contracte care au fost reziliate sau încetate. Valoarea sumelor aferente contractelor reziliate din PNRR se ridică la 67 de milioane de euro.

Ministerul Energiei mai arată că există în continuare solicitări care pot fi depuse pentru fondurile disponibile. În trimestrul al treilea din 2026 au fost înregistrate 10 cereri de plată, față de o singură cerere depusă în trimestrul al doilea din 2025.

Ministerul Energiei susține că finalizarea programului european nu înseamnă și oprirea efectelor investițiilor realizate cu fonduri PNRR. Printre proiectele menționate se numără capacități de producție a energiei din surse regenerabile, sisteme de stocare, investiții în eficiență energetică și modernizarea infrastructurii energetice.

„Închiderea financiară marchează finalul programului, nu și finalul rezultatelor sale. Capacitățile de producție din surse regenerabile, noile soluții de stocare, proiectele de eficiență energetică și infrastructura energetică modernizată prin PNRR vor continua să producă efecte mult după închiderea programului. Adevărata măsură a unei investiții nu este doar momentul în care este finalizată, ci ceea ce produce după finalizare”, a concluzionat instituția.