Se schimbă ofertele la energie electrică. Ce contracte pregătesc furnizorii

Furnizorii de energie electrică au început să propună clienților casnici contracte cu preț fix pentru perioade care depășesc un an, după ce până acum astfel de oferte vizau, de regulă, cel mult 12 luni. Engie, PPC Energie și MVM România se numără printre companiile care au venit cu asemenea variante, iar prețurile finale diferă inclusiv în funcție de zona de distribuție.

Schimbarea ofertelor vine în contextul în care furnizorii și-au modificat modul în care cumpără energia electrică și fac achiziții în avans pentru perioade mai lungi de livrare, potrivit Economica.net.

Achiziția energiei pe termen mai lung poate avea un cost mai redus pentru un MWh comparativ cu cumpărarea pentru perioade mai scurte. În aceste condiții, companiile pot construi oferte în care prețul pe kWh este menținut pentru o perioadă mai îndelungată.

Până în prezent, trei companii au venit cu astfel de variante pentru consumatorii casnici.

În cazul Engie, datele publicate de companie indică un preț fix până la 31 decembrie 2028. Prețul energiei active este de 0,79 lei/kWh, marja de furnizare fiind inclusă. Pentru un consumator din București-Ilfov, prețul final facturat ajunge la aproximativ 1,52 lei/kWh, după includerea celorlalte componente ale facturii.

PPC Energie a venit, la rândul său, cu o ofertă în care prețul este fix pentru 14 luni. Energia activă costă 0,84 lei/kWh, iar pentru un client din București-Ilfov prețul final facturat ajunge la aproximativ 1,58 lei/kWh.

MVM România propune o perioadă de preț fix până la 31 decembrie 2027. În acest caz, energia activă costă 0,68 lei/kWh, iar prețul final pentru un consumator din București-Ilfov este de aproape 1,44 lei/kWh.

Un contract încheiat pe o perioadă mai lungă, cu un preț fix, permite menținerea tarifului prevăzut în contract chiar și în situația în care prețurile de pe piața angro cresc ulterior.

Situația poate funcționa însă și invers. Dacă în piață apar între timp oferte mai avantajoase, consumatorii pot decide să își schimbe furnizorul sau să analizeze un nou contract.

Procesul de schimbare a furnizorului de energie electrică este gratuit. Înainte de încetarea unui contract, consumatorii trebuie însă să verifice condițiile și clauzele prevăzute în documentele semnate.

Clienții care nu vor să plece la o altă companie pot, de asemenea, să încheie un contract nou cu furnizorul actual în situația în care acesta lansează ulterior o ofertă mai avantajoasă.

O atenție aparte trebuie acordată contractelor care, pe lângă furnizarea energiei electrice, includ și servicii suplimentare.

Printre acestea se pot afla servicii pentru echipamente sau asistență în cazul unor defecțiuni. Aceste componente nu intră în aceleași condiții aplicabile furnizării energiei electrice, astfel că pot exista costuri atunci când clientul vrea să renunțe la contract înainte de termen.

Tocmai de aceea, condițiile de încetare a contractului și serviciile suplimentare incluse trebuie verificate înainte de semnare.

Noile tipuri de contracte apar într-o perioadă în care furnizorii au început să anunțe și creșteri ale prețurilor la energie electrică.

Hidroelectrica a majorat prețul cu 7%, iar în cazul altor furnizori creșterile ajung până la 15%.

Prețul final plătit de consumator nu este însă identic în toată țara. Factura diferă în funcție de zona de distribuție în care se află locul de consum.

Din acest motiv, valorile de aproximativ 1,52 lei/kWh în oferta Engie, 1,58 lei/kWh în cazul PPC Energie și 1,44 lei/kWh pentru MVM sunt cele calculate pentru zona București-Ilfov și nu trebuie considerate automat valabile pentru toate județele.