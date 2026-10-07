Fostul candidat la alegerile prezidențiale Crin Antonescu a declarat că nominalizarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier este „bizară” și „nefericită”, considerând că aceasta este lipsită de relevanță politică.

Antonescu a comparat desemnarea lui Luca Niculescu cu cea a lui Eugen Tomac și a spus că actualului premier desemnat îi lipsește și mai mult legătura cu lumea politică, cu jocul politic și cu modul în care funcționează politica.

„Din punct de vedere politic este irelevantă (n.r. desemnarea lui Luca Niculescu). Domnul Nicușor Dan a mai făcut o dată o încercare asemănătoare cu domnul Tomac. Acum cu domnul Luca Niculescu, care are și mai puțină legătură cu lumea politică, cu jocul politic, cu obiceiurile politice, decât Eugen Tomac. Deci încă o decizie bizară și, după părerea mea, încă o dată nefericită a domnului președinte Nicușor Dan”, a declarat Crin Antonescu.

Fostul candidat la prezidențiale a pus sub semnul întrebării capacitatea lui Luca Niculescu de a conduce un guvern, în condițiile în care consideră că lipsa experienței politice ar putea îngreuna exercitarea funcției.

Antonescu a spus că oamenii care intră în politică au niveluri diferite de pregătire și eficiență, însă, în cazul guvernării, criteriul important este capacitatea de a face față responsabilităților și mizelor funcției.

„Politica asta a fost dintotdeauna, cu oameni mai talentați, mai puțin talentați, mai educați, mai puțin educați, mai eficienți sau mai puțin eficienți. Dar politica asta este. Noi discutăm de guvernare și nu are rost să plângem pe cine intră în acest joc. Are doar rost să ne întrebăm dacă e capabil sau nu să facă față acestor mize”, a spus Crin Antonescu.

Crin Antonescu a prezentat două variante în funcție de rezultatul votului din Parlament. În cazul în care Cabinetul propus de Luca Niculescu va fi învestit, el consideră că România va avea un Executiv fragil și fără un lider real.

„Din două una. Ori guvernul lui Luca Niculescu trece, ceea ce sper și ceea ce sunt dispus să cred. Dar vom avea un guvern foarte fragil și fără un lider real”, a declarat Antonescu.

În scenariul în care Guvernul nu va primi voturile necesare, fostul candidat la prezidențiale spune că România ar intra într-o nouă etapă a crizei politice, marcată de repetarea unor nominalizări care nu duc la formarea Executivului.

„Fie guvernul cade, așa cum au căzut înainte toate celelalte tentative. Atunci asigur că deja intrăm într-un joc prostesc. Un joc care nu se poate prelungi la nesfârșit, fără să intri în paradigma că dacă repeți de nu știu câte ori o mișcare care se vădește de fiecare dată a avea același rezultat, înseamnă că ai niște probleme de funcționare mentală”, a spus Crin Antonescu.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat luni, 5 octombrie, pe Luca Niculescu pentru funcția de premier, după ultima rundă de consultări cu partidele politice.

Este a patra nominalizare făcută de șeful statului pentru funcția de prim-ministru. Înaintea lui Luca Niculescu au fost desemnați Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan, însă cele trei încercări nu au dus la formarea unui Executiv cu puteri depline.

Săptămâna trecută, Guvernul propus de Siegfried Mureșan a fost respins de Parlament. Au fost înregistrate 182 de voturi „pentru” și 15 „împotrivă”, dintr-un total de 197 de voturi exprimate. Pentru învestirea Guvernului erau necesare 233 de voturi.