Premierul desemnat Luca Niculescu începe discuțiile cu partidele parlamentare după ce președintele Nicușor Dan a semnat decretul de desemnare. Niculescu are la dispoziție 10 zile pentru a prezenta Parlamentului lista miniștrilor și programul de guvernare.

Luca Niculescu începe negocierile cu formațiunile politice din Parlament pentru stabilirea programului de guvernare și a viitoarei echipe ministeriale, după desemnarea sa oficială în funcția de prim-ministru de către președintele Nicușor Dan.

Primele discuții sunt programate să vizeze prioritățile economice și sociale și structura programului de guvernare. Ulterior, negocierile urmează să se concentreze asupra componenței Cabinetului și distribuirii portofoliilor ministeriale.

Potrivit unor surse din PSD și PNL citate de Libertatea, votul de învestitură al noului Guvern este preconizat pentru 19 octombrie.

În prima sa declarație după desemnare, Luca Niculescu a făcut referire la experiența acumulată în procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Niculescu a coordonat procesul de aderare a României la OCDE, în cadrul căruia au fost necesare peste 100 de reforme și modificări legislative.

Premierul desemnat a spus că formațiunile politice au reușit să colaboreze pentru atingerea acestui obiectiv, în ciuda diferențelor dintre ele.

„Partidele politice au reuşit să susţină împreună un obiectiv important pentru România, dincolo de diferenţele fireşti dintre ele. Acest consens a contat enorm. Sper să găsim aceeaşi deschidere şi acum, în jurul unui program realist, construit pornind de la ceea ce ne uneşte”, a declarat Luca Niculescu.

Premierul desemnat a transmis, de asemenea, că este deschis propunerilor venite din partea formațiunilor politice, indiferent de zona politică din care provin.

Negocierile dintre premierul desemnat și partidele parlamentare încep cu stabilirea priorităților pentru viitorul program de guvernare.

Printre domeniile care urmează să fie discutate se află economia, administrația, sănătatea și educația. Potrivit informațiilor prezentate de Niculescu, propunerile ar urma să fie fundamentate pe date și pe exemple de politici publice aplicate în alte state.

După această etapă, discuțiile vor viza componența Guvernului și repartizarea ministerelor.

Conform procedurii constituționale, premierul desemnat trebuie să prezinte în termen de 10 zile Parlamentului lista membrilor Guvernului și programul de guvernare.

După depunerea documentelor, candidații pentru funcțiile de ministru vor fi audiați în comisiile de specialitate ale Parlamentului.

Audierile sunt urmate de ședința plenului reunit al Camerei Deputaților și Senatului, în care este supusă votului solicitarea de acordare a încrederii Parlamentului.

Pentru învestirea Guvernului sunt necesare cel puțin 233 de voturi favorabile, reprezentând majoritatea deputaților și senatorilor.

Potrivit surselor citate, ședința Parlamentului pentru votarea noului Cabinet este preconizată pentru 19 octombrie.

Până la acel moment, premierul desemnat trebuie să finalizeze negocierile privind programul de guvernare și să stabilească lista miniștrilor propuși.

După depunerea listei și a programului, candidații pentru funcțiile de ministru vor trece prin audierile parlamentare, înainte ca plenul reunit să se pronunțe prin vot asupra învestirii noului Guvern.