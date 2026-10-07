Premierul desemnat Luca Niculescu anunță că lucrează la programul de guvernare și se pregătește pentru consultările cu partidele parlamentare, punând accent pe echilibrul politic și economic, protejarea puterii de cumpărare și problema prețurilor la energie.

Mesajul a fost transmis pe Facebook, la o zi după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat să formeze Guvernul.

Niculescu spune că discuțiile cu partidele vor viza atât formarea unei majorități parlamentare, cât și construirea unui program „realist”. În paralel, printre temele pe care le consideră prioritare se află creșterea economică, relansarea mediului de afaceri, colectarea banului public și modul în care sunt cheltuiți banii statului.

În mesajul publicat miercuri, premierul desemnat afirmă că perioada următoare va fi dominată de negocieri politice și discuții despre componența viitorului Executiv, însă susține că obiectivul principal trebuie să fie găsirea unor soluții pentru problemele economice.

„Ceea ce caut sunt soluții pentru echilibrul politic și economic în România”, transmite Niculescu.

Acesta pornește de la ceea ce consideră că sunt principalele așteptări ale populației de la viitorul guvern: folosirea responsabilă a banului public, capacitatea de a face față creșterii prețurilor și existența unui stat care să poată interveni atunci când cetățenii au nevoie de sprijin.

Premierul desemnat face referire în special la perioada următoare, când cheltuielile gospodăriilor pot crește în sezonul rece.

„Mai ales acum, când vine iarna, iar facturile nu așteaptă calendarul politic”, afirmă Niculescu.

Unul dintre punctele menționate explicit în mesaj este situația prețurilor la energie. Niculescu susține că viitorul program de guvernare trebuie să includă răspunsuri la această problemă, alături de măsuri pentru protejarea puterii de cumpărare.

Pe lista priorităților se află și creșterea economică și relansarea mediului de afaceri. Premierul desemnat le leagă de necesitatea unei economii funcționale și de o administrare mai eficientă a veniturilor publice.

Niculescu afirmă că „grija față de oameni” trebuie să fie asociată cu o economie sănătoasă, o colectare mai bună a banilor publici și o analiză atentă a modului în care sunt cheltuiți.

Tema gestionării banului public a fost prezentă și în declarațiile făcute de Niculescu după desemnarea sa. El a spus că nu poate promite „miracole”, dar că poate oferi seriozitate în utilizarea fondurilor publice, predictibilitate economică, respectarea angajamentelor României și accelerarea investițiilor și reformelor. AGERPRES

Luca Niculescu a fost desemnat premier de președintele Nicușor Dan pe 5 octombrie, după consultările de la Palatul Cotroceni cu partidele și formațiunile parlamentare. Este a patra nominalizare pentru funcția de prim-ministru de la declanșarea actualei crize politice.

Prima misiune anunțată de Niculescu este obținerea unei majorități parlamentare care să susțină viitorul Executiv. El a precizat că guvernul trebuie să rămână ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României.

Partidele parlamentare au început deja să își formuleze pozițiile față de noua desemnare. PNL a anunțat că va analiza programul de guvernare și lista de miniștri înainte de a lua o decizie în forurile statutare.

Președintele Nicușor Dan a declarat, la rândul său, că Niculescu are libertatea de a decide formula viitorului Guvern, inclusiv dacă acesta va fi unul politic sau tehnocrat. Șeful statului a subliniat însă că obținerea unei majorități parlamentare este esențială. HotNews.ro

O altă direcție anunțată de Niculescu este folosirea reformelor realizate în cadrul procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Premierul desemnat a coordonat acest proces în ultimii patru ani și susține că experiența acumulată poate constitui una dintre bazele programului de guvernare. Potrivit lui Niculescu, procesul de aderare a presupus peste 100 de reforme pentru România. AGERPRES

Niculescu consideră că aceste măsuri nu trebuie preluate doar pentru că sunt recomandate de OCDE, ci pentru că unele dintre ele au fost evaluate și aplicate în economii performante.

El a făcut, de asemenea, apel la un nou consens între partidele politice, după modelul colaborării care a existat în jurul obiectivului aderării la OCDE.

Premierul desemnat urmează să discute cu partidele parlamentare pentru a identifica punctele comune și pentru a definitiva programul de guvernare. Ulterior, acesta a anunțat că va prezenta public rezultatul consultărilor, prioritățile viitorului Executiv și echipa propusă.

În acest moment, negocierile politice sunt esențiale pentru obținerea sprijinului parlamentar necesar formării Guvernului. În paralel, presiunile economice și apropierea sezonului rece pun pe agenda viitorului Executiv teme precum prețurile la energie, puterea de cumpărare, investițiile și gestionarea banului public.

Pentru Niculescu, obiectivul declarat este ca aceste priorități să fie reunite într-un program de guvernare realist, construit pe ceea ce partidele pot susține în comun.