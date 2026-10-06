Primăria Sectorului 1 a atribuit, prin negociere fără publicarea unui anunț, un contract de 337.122,47 de lei pentru servicii de curățenie în șapte clădiri administrate de instituție. Potrivit unei investigații publicate de Buletin de București, contractul, încheiat pentru o singură lună, a ajuns la asocierea PHG Waste Management SRL – NMD Zet Zone SRL, din care face parte firma deținută și administrată de Daniela-Madi Păcuraru, soția lui Maricel Păcuraru.

Serviciile vizează o suprafață totală de peste 17.600 de metri pătrați și includ sediul Primăriei Sectorului 1, sediul Poliției Locale și mai multe dispensare medicale. Contractul a fost atribuit pe 17 septembrie de Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului (DUPSPM).

Potrivit instituției, procedura a fost aleasă pentru ca activitatea de curățenie să continue până la soluționarea contestațiilor depuse în cadrul licitației pentru un contract pe termen lung. Asocierea PHG Waste Management – NMD Zet Zone fusese desemnată câștigătoare și în acea procedură.

Documentele analizate de Buletin de București indică faptul că procedura pentru contractul temporar s-a derulat într-un interval foarte scurt. În aceeași zi în care a fost stabilită componența comisiei de evaluare a ofertelor a fost semnat și contractul cu asocierea câștigătoare.

Investigația semnalează și mai multe prevederi contractuale printre care lipsa unei garanții de bună execuție, mențiunea din contract fiind „Nu este cazul”. Totodată, penalitățile pentru neîndeplinirea obligațiilor sunt stabilite la 0,01% pe zi. În cazul în care baza de calcul ar fi valoarea contractului fără TVA, penalitatea ar fi de aproximativ 28 de lei pe zi.

O altă prevedere arată că prețul este ferm, însă documentul permite modificarea cantităților și apariția unor costuri suplimentare prin acte adiționale.

De asemenea, deși contractul este valabil o lună, acesta poate fi prelungit printr-un simplu act adițional. Asocierea poate subcontracta orice parte a serviciilor, iar DUPSPM se obligă să efectueze plăți direct către subcontractanți.

NMD Zet Zone, partenerul PHG Waste Management, este menționată în investigații ale Parchetului European privind achiziții pentru Spitalul Județean Ilfov. Potrivit informațiilor publicate de Buletin de București, nu rezultă însă că firma ar fi fost pusă oficial sub acuzare de EPPO în acest dosar.

Licitația pentru acordul-cadru, estimată la aproape 6,5 milioane de euro, a fost contestată de firmele clasate în urma câștigătorului. Curtea de Apel București a respins, pe 1 octombrie, contestația.

Viceprimarul Sectorului 1, Iulian Hatmanu, a explicat că asocierea a fost aleasă pentru contractul temporar deoarece câștigase licitația anterioară și avea cel mai mic preț. Potrivit acestuia, administrația locală trebuia să asigure continuitatea serviciilor de curățenie cât timp procedura principală era blocată de contestații.