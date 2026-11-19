Felix Alexa a transmis un punct de vedere după anunțul publicat de Teatrul Național București pe pagina oficială de Facebook, referitor la încetarea contractului său. Regizorul afirmă că raporturile sale de muncă nu au încetat și că nu i-a fost comunicat niciun document în acest sens. Totodată, acesta acuză existența unor contradicții între deciziile interne ale instituției și informațiile transmise public în ultimele săptămâni.

„Contractul meu de muncă nu a încetat și nu am primit nicio comunicare în acest sens. Niciun act de modificare/încetare a raporturilor de muncă nu produce efecte fără să fie comunicat angajatului”, a transmis Felix Alexa.

Regizorul consideră că anunțurile publicate pe rețelele sociale nu pot înlocui procedurile legale aplicabile raporturilor de muncă.

„Comunicările” pe Facebook ale TNB nu reprezintă o formă de comunicare recunoscută de lege în privința încetării unui raport de muncă”, a mai afirmat acesta.

În punctul său de vedere, regizorul prezintă cronologia deciziilor luate de conducerea Teatrului Național București în legătură cu spectacolul „Tartuffe”, a cărui premieră fusese programată pentru 22 decembrie 2026. Potrivit acestuia, la 26 august 2026, managerul instituției a emis ordinul de intrare în producție, iar la 29 septembrie a fost anunțată distribuția. Proiectul îi includea pe actorii Maia Morgenstern, Marius Bodochi, Marius Manole, Alexandru Potocean, Emilia Popescu și Marcelo Cobzariu. Scenografia urma să fie realizată de Ștefan Caragiu.

Felix Alexa susține că repetițiile au început în baza dispozițiilor conducerii teatrului și că au fost deja angajate cheltuieli pentru realizarea producției, inclusiv pentru costume și scenografie. Regizorul amintește că, la 13 octombrie, Consiliul artistic al TNB a aprobat în unanimitate spectacolul, iar o zi mai târziu Consiliul administrativ a hotărât angajarea sa ca regizor artistic, pe durată determinată.

În acest context, Felix Alexa invocă motivarea hotărârii prin care fusese aprobată angajarea sa, document în care conducerea teatrului îi aprecia experiența și activitatea artistică.

„Propunerea de angajare a domnului Felix Alexa vine ca urmare a notorietatii artistice, a colaborarii indelungate cu trupa TNB, a calitatii artistice și a longevitatii spectacolelor realizate de el în TNB”, se arată în fragmentul din motivarea hotărârii, citat de regizor.

Situația s-a schimbat la 10 noiembrie, când conducerea TNB a decis suspendarea repetițiilor pentru spectacol. Felix Alexa susține că producția se afla deja într-un stadiu avansat și că decizia nu a fost însoțită de o justificare. Potrivit regizorului, Decizia nr. 196/2026 prevedea suspendarea repetițiilor până la 1 decembrie 2026.

În aceeași zi, instituția a publicat pe Facebook un anunț referitor la suspendarea proiectului, însă formularea acestuia era diferită de cea din documentul intern.

Felix Alexa atrage atenția că mesajul public făcea referire la „identificarea soluției profesionale adecvate pentru continuarea proiectului”, deși, susține acesta, spectacolul fusese aprobat anterior de structurile de conducere ale teatrului.

Regizorul consideră că succesiunea acestor decizii a creat confuzie atât în rândul publicului, cât și al artiștilor implicați în producție.

Un alt aspect contestat de Felix Alexa privește intenția de a transforma spectacolul „Tartuffe” într-o lectură publică. Potrivit acestuia, actorii din distribuție au fost informați despre această variantă la 18 noiembrie.

Regizorul afirmă însă că adaptarea piesei îi aparține și că o asemenea schimbare nu poate fi realizată fără acordul său privind drepturile de autor.

„Aceasta înseamnă că, nici spectacolul, nici lectura publică nu pot avea loc fără acordul meu”, susține Felix Alexa.

În opinia sa, anunțul privind încetarea contractului pune sub semnul întrebării continuarea întregului proiect, în condițiile în care teatrul a angajat deja resurse financiare și umane pentru realizarea producției.

În partea finală a reacției, regizorul respinge și posibilitatea încetării raporturilor de muncă în condițiile invocate de conducerea instituției.

Felix Alexa face referire inclusiv la declarațiile ministrului Culturii privind o eventuală încetare a contractului în perioada de probă. El consideră că nu există motive legale pentru concedierea sa și invocă, în sprijinul acestei poziții, aprecierile profesionale formulate chiar de conducerea TNB la momentul angajării.

„Fireste, nici concedierea mea pe facebook nu se poate realiza, pentru ca nu este conforma legii. Concedierea mea, în general, nu se poate realiza, pentru ca nu exista niciun motiv legal”, afirmă regizorul.

Acesta susține că decizia de angajare a fost fundamentată pe experiența sa artistică și pe colaborările anterioare cu Teatrul Național București, motiv pentru care contestă argumentele referitoare la o eventuală necorespundere profesională. Felix Alexa își încheie punctul de vedere afirmând că își dorește în continuare realizarea spectacolului și că instituția trebuie să își asume consecințele deciziilor luate.