AUR a solicitat Guvernului Niculescu să clarifice condițiile în care au fost negociate contractele de aproximativ 5,7 miliarde de euro cu grupul german Rheinmetall, finanțate prin programul european SAFE. Formațiunea a anunțat că a sesizat Direcția Națională Anticorupție (DNA) în legătură cu posibile nereguli și cere explicații privind selecția furnizorilor, producția realizată în România și transferul tehnologic. Partidul invocă diferențe între angajamentele prezentate public și prevederile contractuale.

„Contractele în valoare de aproximativ 5,7 miliarde de euro cu grupul german Rheinmetall, în cadrul programului european SAFE, continuă să ridice semne serioase de întrebare privind transparenţa negocierilor şi beneficiile reale pentru industria românească de apărare”, se arată în comunicatul formațiunii.

AUR a transmis că a început să solicite documente și clarificări încă din luna mai, prin interpelări parlamentare adresate instituțiilor responsabile de achizițiile militare.

Partidul susține că informațiile apărute recent despre negocierile cu Rheinmetall necesită răspunsuri din partea Executivului, în special în ceea ce privește proporția echipamentelor care vor fi produse pe teritoriul României. Potrivit AUR, „noile informaţii apărute în spaţiul public, referitoare la modul în care au fost negociate contractele şi la diferenţele dintre angajamentele de producţie locală anunţate şi cele prevăzute în documente, impun explicaţii din partea Guvernului Niculescu”.

Demersurile parlamentare au început pe 12 mai 2026, când deputata AUR Ramona Ioana Bruynseels a cerut Ministerului Apărării Naționale documentele care au stat la baza celor 15 programe de înzestrare și achiziții comune finanțate prin SAFE.

Formațiunea a atras atenția că aproximativ 5,69 miliarde de euro, reprezentând 68,3% dintr-un pachet de achiziții estimat la 8,33 miliarde de euro, ar fi direcționate către Rheinmetall. Ulterior, senatorul Cătălin Silegeanu a solicitat informații referitoare la alegerea furnizorului, obligațiile privind fabricarea echipamentelor în România și condițiile transferului de tehnologie.

Într-o altă interpelare, adresată prim-ministrului, senatorul a cerut să fie explicată stabilirea obiectivului de 60% participare a industriei locale și modul în care autoritățile vor controla respectarea angajamentelor asumate prin contracte.

După aceste solicitări, AUR a depus un denunț la DNA, cerând verificarea eventualelor nereguli legate de pregătirea, negocierea și atribuirea contractelor din programul SAFE, inclusiv a acordurilor cu grupul german.

„Sesizarea a vizat modul de selectare a operatorilor economici, fundamentarea preţurilor şi obligaţiile privind producţia şi transferul tehnologic. AUR consideră că importanţa strategică a acestor achiziţii nu poate elimina obligaţia autorităţilor de a justifica modul în care sunt utilizate fondurile împrumutate şi de a demonstra avantajele concrete obţinute de România”, se mai arată în comunicat.

Comisia de Apărare și Afaceri Interne „Alexandru Ioan Cuza” din cadrul AUR a cerut clarificarea diferențelor dintre informațiile prezentate de reprezentanții Guvernului și datele comunicate de Ministerul Economiei.

Discuțiile privesc în special ținta de 60% pentru producția realizată în România, avansată de oficialii guvernamentali. Potrivit partidului, informațiile Ministerului Economiei indică procente diferite de producție locală, în funcție de tipul echipamentelor achiziționate și de criteriile utilizate pentru calcularea acestora.

„Deşi reprezentanţi ai Guvernului au avansat o ţintă de 60% pentru producţia realizată în România, informaţiile comunicate de Ministerul Economiei arată că acordurile prevăd niveluri diferite de localizare industrială, în funcţie de categoria echipamentelor şi de baza de calcul.

Explicaţiile oferite de foşti responsabili guvernamentali privind diferenţa dintre proporţia fizică a componentelor şi valoarea acestora nu elimină necesitatea unor clarificări oficiale. AUR solicită Guvernului Niculescu să prezinte obligaţiile contractuale efective, valoarea producţiei realizate în România, transferul tehnologic şi beneficiile concrete pentru industria naţională de apărare”, se menționează în comunicat.

Formațiunea solicită astfel publicarea unor informații concrete despre obligațiile asumate de furnizor și despre contribuția industriei românești la executarea contractelor.

AUR a adus în discuție și întârzierile înregistrate la livrarea unor sisteme antiaeriene furnizate de Rheinmetall. Pentru nerespectarea termenelor contractuale, Ministerul Apărării a emis o factură de penalități în valoare de 8,7 milioane de euro.

Partidul recunoaște că această achiziție este anterioară și separată de acordurile finanțate prin programul SAFE, însă consideră că situația justifică o verificare atentă a condițiilor de livrare și a garanțiilor contractuale.

„Deşi această achiziţie este anterioară şi distinctă de contractele SAFE, situaţia evidenţiază importanţa respectării termenelor de livrare şi a aplicării garanţiilor contractuale. AUR solicită Guvernului Niculescu să prezinte public, cu respectarea legislaţiei privind informaţiile clasificate, cronologia negocierilor, circuitul instituţional de aprobare şi mecanismele de verificare a obligaţiilor industriale. Totodată, partidul AUR cere un audit independent al beneficiilor economice şi industriale obţinute de România şi informarea periodică a Parlamentului privind stadiul livrărilor, aplicarea penalităţilor şi respectarea angajamentelor asumate de furnizori”, arată AUR.

Pe lângă publicarea informațiilor despre negocieri, formațiunea solicită realizarea unui audit independent care să stabilească beneficiile economice ale contractelor pentru România. Partidul cere și ca Parlamentul să primească periodic date despre livrările de echipamente, eventualele penalități și îndeplinirea obligațiilor contractuale de către furnizori.

AUR a transmis că susține dotarea Armatei Române cu echipamente moderne și continuarea cooperării militare cu partenerii europeni și euroatlantici.

În același timp, formațiunea consideră că achizițiile de armament trebuie să contribuie la dezvoltarea industriei naționale de apărare, la transferul de tehnologie și la crearea unor locuri de muncă în România.

„După luni de interpelări parlamentare şi după sesizarea DNA, Guvernul Niculescu are obligaţia să răspundă documentat întrebărilor deja formulate. România nu trebuie să devină doar o piaţă de desfacere pentru industria europeană de apărare, iar securitatea naţională nu poate justifica lipsa de transparenţă. Contractele strategice trebuie să servească interesul naţional şi să producă rezultate verificabile pentru România, nu să rămână simple promisiuni de miliarde de euro”, mai menționează AUR în comunicat.