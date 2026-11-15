După ce au dansat la nunta de la Oradea a fiicei lui Ilie Bolojan, foștii demnitari (USR și PNL) care au avut pe mână contractele de autostradă și drumuri expres, finanțate prin programul SAFE, vor aștepta o decizie importantă a magistraților. E vorba despre un lot de pe A8 despre care s-au ridicat suspiciuni că nu a fost atribuit corect companiei câștigătoare.

Deja Curtea de Apel București a anulat sau suspendat mai multe contracte de autostradă și drumuri expres finanțate prin SAFE, invocând lipsa de transparență și presiuni politice în procesul de atribuire. Valoarea lor totală se ridică la multe miliarde de lei.

Situația contractelor SAFE

Curtea de Apel București a cerut reevaluarea ofertelor de către autorități, după o parte din firmele care au participat la licitații au semnalat probleme juridice și au depus contestații.

Proiecte vizate sunt tronsoane din Autostrada Unirii (A8 Târgu Neamț–Iași–Ungheni) și Drumul Expres Suceava–Siret.

Majoritatea contractelor din pachetul de infrastructură rutieră de peste 4,2 miliarde de euro finanțat prin SAFE se confruntă cu blocaje majore și riscuri ca urmare a litigiilor apărute din cauza acestor licitații.

Cum s-au desfășurat licitațiile ce sunt reclamate

Licitațiile pentru proiectare și execuție au fost lansate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) pentru tronsoanele din Autostrada 8 și Drumul Expres Suceava–Siret.

Au depus oferte mai multe asocieri majore de constructori, printre care Concelex, Construcții Erbașu, Frasinul, FCC, UMB și asocierea condusă de Far Foundation.

Pe Drumul expres Suceava–Siret, CNIR a exclus inițial toate ofertele depuse, cu excepția asocierii desemnate câștigătoare, ceea ce a dus la un val de contestații.

S-a invocat semnarea contractelor sub presiunea termenelor. Pentru a nu pierde finanțarea europeană prin programul SAFE, care impunea semnarea contractelor până la finalul lunii mai 2026, autoritățile guvernului Bolojan susțin că au semnat acordurile înainte ca procesele din instanță să fie finalizate definitiv.

Ulterior, Curtea de Apel București a decis că procedurile au fost viciate și netransparente, anulând rapoartele de atribuire și obligând autoritățile să reevalueze ofertele excluse anterior, chiar dacă contractele erau deja semnate.

Acuzațiile concrete reținute în instanță

Judecătorii Curții de Apel București au reținut vicii majore de procedură, printre care respingerea nejustificată a ofertanților concurenți, punctarea netransparentă și ignorarea unor motive din contestații. În urma acestor decizii, lucrările sunt blocate, iar autoritățile (CNAIR și CNIR) sunt obligate să reia evaluarea ofertelor sau să reia judecata pe fond, punând în pericol finanțarea europeană.

În cazul loturilor 1 și 2 din Drumul Expres Suceava–Siret, instanța a anulat rapoartele procedurii după ce a constatat că autoritățile au respins nelegal ofertele companiilor românești Concelex și Construcții Erbașu, favorizând evaluarea asocierii conduse de Far Foundation.

Pe tronsonul 4 al Autostrăzii A8 (Iași–Ungheni), judecătorii au constatat lipsa de transparență în modul de acordare a punctajelor și de soluționare a contestațiilor.

Pe lotul 3 al A8 (Lețcani–Iași), atribuit spaniolilor de la FCC Construcción, Curtea a admis o cale extraordinară de atac (contestație în anulare) deoarece motive esențiale invocate de contestatari nu fuseseră analizate corespunzător în fazele anterioare.

Ce urmează după deciziile Curții de Apel

Trebuie făcută reevaluarea ofertelor de către CNAIR și CNIR pentru tronsonul 4 al A8 și pentru loturile 1 și 2 din Drumul expres Suceava–Siret.

Rejudecarea pe fond și suspendarea șantierelor. Pentru lotul 3 Lețcani–Iași, ordinul de începere a lucrărilor (emis în august 2026) este suspendat, iar Curtea de Apel București urmează să rejudece pe fond motivele la termenul stabilit pentru 18 noiembrie 2026. Instanța urmează să reanalizeze pe fond criticile aduse de Concelex la adresa ofertei spaniolilor de la FCC Construcción și a modului de evaluare al CNIR și va decide soarta contractului semnat pentru aproape 4 miliarde de lei.

Va urma și anularea contractelor deja semnate, dacă în urma reevaluării se va stabili un alt câștigător. Contractele semnate în luna mai 2026 cu asocierile inițiale (precum Itinera sau Far Foundation) vor fi desființate și atribuite noilor câștigători.

Atenție mare! Risc major de pierdere a fondurilor SAFE. Mecanismul european SAFE impune finalizarea și recepția lucrărilor până la data de 30 decembrie 2030. Întârzierile generate de reevaluări și posibila schimbare a constructorilor pun în pericol încadrarea în acest calendar strict și pot atrage pierderea finanțării europene de miliarde de euro.

Doar firma lui Umbrărescu are contract valabil

Pe sectorul estic al Autostrăzii A8 (Târgu Neamț – Iași – Ungheni), nu există încă lucrări fizice în teren, toate cele patru tronsoane aflându-se fie în etapa de proiectare pe hârtie, fie blocate în litigii juridice privind contractele.

Fiecare tronson are o durată contractuală de 46 de luni (10 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuția propriu-zisă), ceea ce înseamnă că utilajele ar putea intra pe șantier cel mai devreme în vara anului 2027, doar acolo unde nu există blocaje în instanță.

Doar pe tronsonul 1, Târgu Neamț-Târgu Frumos (27 km) nu sunt probleme. E singurul neblocat. Contractul, semnat pe 28 mai 2026, aparține asocierii firmei lui Umbrărescu – UMB și Euroasfalt. Acum se lucrează la proiectul tehnic, fără muncă pe șantier.