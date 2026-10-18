Șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, afirmă că toate contractele pentru echipamente militare finanțate prin programul european SAFE au fost încheiate în baza aprobărilor Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) și Parlamentului, cu respectarea regulamentului european și a legislației românești. Oficialul susține că acordurile prevăd obligații contractuale privind producția în România și folosirea furnizorilor români și respinge criticile la adresa programului.

În aceeași postare publicată pe Facebook, Jurca a apărat și vânzarea șantierului naval Mangalia, aflat în faliment, întrebând dacă relansarea acestuia ar trebui contestată.

Mihai Jurca afirmă că fiecare minister a încheiat contractele aferente programului SAFE în baza aprobărilor CSAT și Parlamentului, cu respectarea regulamentului programului și a legilor românești.

„Să fie verificate — nicio problemă. Transparența e în interesul programului, nu împotriva lui”, a transmis șeful Cancelariei prim-ministrului.

Potrivit acestuia, contractele pentru echipamente militare sunt însoțite de acorduri de cooperare industrială care stabilesc obligații pentru producători și prevăd penalități în cazul nerespectării angajamentelor privind producția în România sau utilizarea furnizorilor români într-un procent stabilit.

„Nu e o promisiune politică — e o clauză contractuală, cu penalități la neîndeplinire”, a explicat Jurca.

Oficialul a prezentat și două exemple privind producția în țară. Mașina de luptă a infanteriei ar urma să fie produsă în proporție de 40% în România, în timp ce navele destinate Marinei vor fi construite integral în România, într-un șantier naval românesc.

„Acesta este exact mecanismul care ține banii în economia românească”, a susținut Mihai Jurca.

În aceeași postare, șeful Cancelariei premierului a răspuns criticilor privind costurile finanțării prin SAFE și a invocat un scenariu potrivit căruia dobânzile ar ajunge la 400 de milioane de euro pe lună.

„«400 de milioane de euro pe lună dobândă» ar însemna 4,8 miliarde pe an, la un împrumut de circa 16,68 miliarde — adică o dobândă de aproape 29% pe an. NU există așa ceva la niciun împrumut european garantat de stat. Rata e de maximum 3% și perioada de grație de 10 ani”, a afirmat Jurca.

El a criticat și comparațiile cu Polonia, susținând că păstrarea banilor în economia națională depinde de clauzele contractuale privind cooperarea industrială, nu de declarațiile politice: „Calculele bat tot timpul gargara politică și minciunile aruncate fără nicio jenă”.

Șeful Cancelariei prim-ministrului a abordat și situația șantierului naval Mangalia, aflat în faliment. Potrivit lui Jurca, șantierul a fost vândut de la o firmă privată la alta, printr-o procedură aprobată de judecătorie.

Oficialul a pus în discuție motivele care au dus la faliment și efectele asupra angajaților, susținând că dezbaterea ar trebui să vizeze și situația în care a ajuns șantierul, nu doar tranzacția recentă.

„Întrebarea reală nu este cine a cumpărat acum, din bani privați, un șantier aflat în faliment ca să construiască nave pentru armata română — ci cum a ajuns acel șantier în faliment, pe vremea unei asocieri păguboase pentru statul român și pentru angajați. Șantierul e în faliment, iar oamenii nu mai au unde munci”, a scris Mihai Jurca.

Acesta a întrebat dacă relansarea șantierului ar trebui considerată o problemă și dacă există obiecții față de faptul că tranzacția s-a realizat fără intermediari.

În finalul mesajului, șeful Cancelariei premierului a criticat poziția PSD față de programul SAFE și a întrebat ce intenționează partidul să facă în privința fondurilor europene pe care Comisia Europeană le mai are disponibile în cadrul acestuia.

„După ce a atacat SAFE din toate părțile, ce va face cu cele aproape 20 de miliarde de euro pe care Comisia le mai are disponibile pentru SAFE?”, a întrebat Jurca.

Acesta a invocat necesitatea unor sisteme antidrone și de apărare antiaeriană, precum și a autostrăzilor care pot funcționa și ca parte a coridoarelor militare.

„Ne trebuie sisteme anti-dronă și apărare antiaeriană? Ne trebuie autostrăzi care pot fi și coridoare militare? Ați asumat creșterea procentului din PIB pentru apărare — de unde vin banii, oare nu sunt buni banii ieftini din SAFE?”, a transmis oficialul.

Mihai Jurca a încheiat mesajul susținând că programul SAFE asigură finanțarea și clauzele necesare pentru menținerea unei părți a producției în România și a adresat PSD o întrebare: „Noi am adus banii și clauzele care țin producția în țară. Rămâne o singură întrebare: PSD ce aduce?”