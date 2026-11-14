Noi detalii ies la iveală despre nunta fiicei lui Ilie Bolojan, organizată la Palazzo Grand Hall din Oradea. Evenimentul reunește numeroși invitați din lumea politică, printre care colegi de partid ai liderului liberal. Potrivit Știripesurse, un autoturism al Serviciului de Protecție și Pază (SPP) ar fi fost folosit pentru preluarea unor invitați de la aeroport. Pentru oaspeți ar fi fost rezervate 140 de camere la un hotel de lux.

Ilie Bolojan beneficiază în continuare de protecție SPP timp de un an după încheierea mandatului de premier, potrivit informațiilor prezentate de sursa citată. Mașina instituției ar fi fost folosită pentru preluarea unor invitați de la aeroport și transportul acestora la salonul unde are loc petrecerea.

Pentru cazarea oaspeților, liderul liberal ar fi rezervat 140 de camere la Hotelul Hilton. Cei mai mulți dintre invitați au ajuns la eveniment, iar ținutele alese de unele dintre invitate au atras atenția.

Printre participanți s-a numărat și Vasile Blaga, care a venit însoțit de soția sa. Aceasta a purtat o haină scurtă de blană. La eveniment a fost prezentă și partenera lui Ilie Bolojan, care a ales o rochie evaluată de unele site-uri de specialitate la aproximativ 4.000 de euro. Ținuta a fost completată de o geantă al cărei preț ar ajunge la câteva mii de lei.

Petrecerea este organizată la Palazzo Grand Hall din Oradea, o afacere în care sunt asociați Gheorghe Dumitru Neag, fost consilier județean PNL și om de afaceri în domeniul construcțiilor, și Beniamin Țeț, cumnatul primarului municipiului Oradea, Florin Birta.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Gheorghe Neag ar avea legături apropiate cu Mircea Mălan, actualul președinte al Consiliului Județean Bihor.

Numele omului de afaceri a apărut și în legătură cu un proiect turistic de amploare. Acesta ar fi cumpărat, împreună cu un partener, peste 20 de proprietăți în satul Colești, din zona Vașcău, în vederea dezvoltării unei investiții turistice.

Alte conexiuni sunt menționate în legătură cu familia lui Dumitru Țiplea, fost prefect de Bihor, actual deputat PNL și fin al lui Ilie Bolojan.

Tatăl lui Gheorghe Neag, Dumitru Neag, a fost implicat în societatea de asfaltări Asfamixt. Potrivit unei investigații publicate de Bihoreanul, soția lui Dumitru Țiplea deținea o participație de 5% într-o companie care făcea parte din acționariatul Asfamixt.

În 2009, societatea a obținut de la Consiliul Județean Bihor un contract pentru modernizarea drumului Bicaciu–Ianoșda. Oferta câștigătoare a fost de aproximativ 16 milioane de lei, în timp ce firma clasată inițial pe primul loc propusese un preț de 12 milioane de lei.