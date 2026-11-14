Fostul ministru al Apărării, Mihai Fifor, atrage atenția asupra schimbărilor care ar putea redefini securitatea Europei, în contextul repoziționării strategice a Statelor Unite în NATO și al revendicărilor formulate de Rusia. Acesta vorbește despre perspectiva unei noi înțelegeri între marile puteri, pe care o compară cu o posibilă „Ialta 2.0”, și avertizează că statele europene riscă să fie excluse de la negocierile care le vor influența viitorul. Într-un mesaj publicat sâmbătă pe Facebook, social-democratul critică lipsa unei poziții comune a liderilor europeni și susține că România nu are suficientă influență diplomatică într-un moment important pentru securitatea continentului.

Mihai Fifor îi atacă și pe premierul Ilie Bolojan și pe ministrul de Externe, Oana Țoiu, pe care îi consideră responsabili pentru pierderea relevanței României în discuțiile strategice.

Fostul ministru al Apărării consideră că actualele evoluții din relațiile dintre Washington, Moscova și capitalele europene ar putea anunța o transformare majoră a arhitecturii de securitate internaționale.

„NATO 3.0. Ialta 2.0. Europa la masa negocierilor sau în meniul negocierilor? Marile schimbări ale ordinii internaționale nu încep neapărat cu tratate istorice sau conferințe spectaculoase. Uneori, ele se produc prin decizii aparent separate, luate în capitale diferite, care ajung să modifice împreună echilibrul de putere. Mă întreb dacă nu cumva asistăm la un asemenea moment”, scrie Mihai Fifor.

Potrivit fostului ministru, conceptul NATO 3.0 promovat de Washington, cu susținerea lui Elbridge Colby, presupune transferarea responsabilității principale pentru apărarea convențională a Europei către statele europene membre ale Alianței.

Fifor consideră că această schimbare are loc într-un moment complicat pentru continent, după aproape cinci ani de război în Ucraina, și creează oportunități pentru Moscova.

„Washingtonul promovează NATO 3.0, conceptul susținut de Elbridge Colby, care presupune transferarea responsabilității principale pentru apărarea convențională a continentului către aliații europeni. Statele Unite își urmează agenda anunțată deja și își recalibrează prioritățile strategice într-un moment în care războiul din Ucraina a zdruncinat din temelii echilibrul de securitate european”, afirmă Mihai Fifor.

Acesta susține că Rusia încearcă să readucă în discuție solicitările formulate în decembrie 2021, înaintea invaziei Ucrainei, referitoare la limitarea extinderii NATO și restrângerea prezenței militare aliate pe flancul estic.

„Moscova nu putea să rateze această uriașă oportunitate dată de reașezarea strategică și încearcă brutal să impună ritmul și agenda negocierilor, readucând în prim-plan pretențiile din decembrie 2021: limitarea extinderii NATO și restrângerea prezenței militare aliate pe flancul estic. Oficialii ruși avansează inclusiv posibilitatea unor pacte bilaterale de neagresiune cu state membre NATO, în timp ce informațiile publicate ieri de BILD, încă neconfirmate oficial, indică revendicări și mai radicale privind Finlanda, statele baltice și Republica Moldova”, avertizează fostul ministru.

În opinia social-democratului, discuțiile privind încheierea războiului din Ucraina ar putea fi folosite de Moscova pentru a obține schimbări mai ample în relațiile de securitate de pe continent.

„După aproape cinci ani de război ilegal de agresiune împotriva Ucrainei, Rusia pretinde să negocieze nu doar încheierea conflictului pe care l-a declanșat, ci însăși ordinea de securitate a Europei. Un stat agresor revendică dreptul de a decide viitorul strategic al altor națiuni suverane”, susține Mihai Fifor.

Fostul ministru consideră că modificarea priorităților americane și solicitările Moscovei pot influența decisiv viitorul arhitecturii de securitate europene.

„Aici se află gravitatea momentului. Washingtonul își redefinește rolul în NATO, iar Moscova exploatează spațiul strategic astfel creat pentru a muta centrul negocierilor de la încheierea războiului din Ucraina la ceva incomparabil mai amplu și mai periculos: renegocierea întregii arhitecturi de securitate europene”, explică acesta.

Mihai Fifor critică lipsa de coordonare dintre liderii europeni și susține că statele continentului trebuie să își consolideze poziția în negocierile internaționale.

„Cum istoria se răzbună în cel mai cinic mod cu putință, Europa se trezește brusc confruntată cu propriile marote: iluzia că pacea este ireversibilă, că securitatea continentului poate fi garantată la nesfârșit de alții și că unitatea politică europeană poate rămâne un obiectiv mereu amânat. Ca după o lovitură în plex, Europa descoperă că noua ordine globală o ajunge din urmă și o găsește pe picior greșit. Trebuie să se adune urgent și să reacționeze. Unitar, ferm, fără echivoc”, transmite fostul ministru.

Acesta susține că principiile fundamentale ale securității europene nu ar trebui negociate cu Moscova.

„Principiile fundamentale ale arhitecturii de securitate europene nu se negociază cu Moscova. De fermitatea vocii europene depinde nu doar securitatea continentului, ci și locul Europei în noul echilibru strategic global”, afirmă Mihai Fifor.

Fostul ministru al Apărării invocă și negocierile de la Abu Dhabi, unde, potrivit acestuia, Europa nu a avut o reprezentare comună. El face referire și la reuniunile liderilor europeni de la Dublin, despre care spune că au arătat dificultățile continentului de a formula o poziție unitară.

„Semnalele ultimelor zile sunt cât se poate de serioase. La Abu Dhabi, Europa nu a avut o reprezentare comună la masa negocierilor. Nu întâmplător, Giorgia Meloni a avertizat apăsat săptămânile trecute, în scrisoarea adresată lui Antonio Costa, asupra fragmentării europene și a lipsei de coordonare. În acest context, prezența lui Elbridge Colby în Europa capătă o semnificație strategică aparte. Ea precedă deciziile Washingtonului privind reconfigurarea dispozitivului militar american pe continent, în perspectiva NATO 3.0. Iar reuniunile de la Dublin — summitul Comunității Politice Europene și reuniunea informală a liderilor UE — au conturat imaginea unei Europe care încă își caută vocea”, afirmă Mihai Fifor.

Social-democratul consideră că formarea unei echipe europene de negociere reprezintă un pas înainte, dar nu garantează existența unei strategii comune.

„Acordul anunțat de Antonio Costa privind constituirea unei echipe europene de negociere, formată din instituțiile UE și cinci state - Franța, Germania, Italia, Polonia și Regatul Unit - este un pas înainte. Dar reprezentarea comună nu înseamnă, de la sine, și o poziție strategică unitară”, atrage atenția acesta.

Fostul ministru susține că Rusia încearcă să preia inițiativa diplomatică și să stabilească termenii unor negocieri care ar putea avea consecințe asupra securității întregului continent.

„În tot acest timp, Rusia accelerează. Încearcă să preia inițiativa și să impună agenda unor negocieri ale căror implicații depășesc cu mult războiul din Ucraina. Iar pericolul este tocmai acesta: Europa riscă să devină obiectul unor negocieri asupra propriului viitor, în loc să fie cea care stabilește limitele a ceea ce poate fi negociat”, avertizează Mihai Fifor.

În ceea ce privește România, Mihai Fifor consideră că poziția geografică și importanța infrastructurii militare aliate nu garantează automat influență diplomatică.

Acesta amintește de războiul de la graniță, de interesele naționale din regiunea Mării Negre și de rolul infrastructurii militare strategice.

„Pentru România, consecințele pot fi directe. Avem războiul la frontieră, infrastructură militară strategică aliată și interese vitale în Marea Neagră. Dar geografia nu se transformă automat în influență diplomatică. Polonia și Statele Baltice au înțeles că relevanța strategică trebuie susținută prin poziții clare și alianțe politice solide în interiorul Europei. Nu este suficient să fim în prima linie a riscurilor dacă rămânem în linia a doua a deciziilor”, susține fostul ministru.

Cea mai dură parte a mesajului îl vizează pe premierul Ilie Bolojan și pe ministrul de Externe, Oana Țoiu. Mihai Fifor îi acuză pe cei doi de pierderea influenței diplomatice a României și susține că țara noastră nu a fost suficient de bine reprezentată în discuțiile importante pentru viitorul securității europene.

„Ultimul an și jumătate, cu Bolojan, analfabet funcțional în politica externă, și cu Oana Țoiu, o catastrofă în fruntea diplomației românești, a însemnat timp prețios pierdut. O perioadă de subreprezentare în momente esențiale pentru redesenarea arhitecturii de securitate europene”, acuză fostul ministru al Apărării.

Fifor afirmă că discuțiile despre reorganizarea securității europene ar fi trebuit anticipate, iar România ar fi trebuit să își pregătească din timp poziția diplomatică.

„Să ne înțelegem. Discuția despre o nouă arhitectură de securitate nu a apărut ieri. Doar pentru neavizați este o noutate. Cine cunoaște mecanismele diplomației internaționale știe că asemenea negocieri se pregătesc cu mult înainte de a deveni publice. Joaca de-a guvernarea a lui Bolojan vine cu un preț. Nu doar economic, ci și strategic. Un preț măsurat în pierderea relevanței României tocmai când marile puteri discută regulile noii ordini de securitate”, afirmă Mihai Fifor.

În finalul mesajului, fostul ministru solicită o implicare mai puternică a statelor europene în deciziile privind securitatea continentului și o strategie diplomatică mai clară din partea României.

„Europa nu își mai poate permite ezitări, orgolii naționale și improvizații diplomatice. O Europă căreia i se cere să își asume responsabilitatea propriei apărări trebuie să își asume și autoritatea politică asupra propriului destin. Altfel, riscă să suporte costurile securității sale, în timp ce alții îi stabilesc condițiile”, transmite acesta.

Referitor la țara noastră, Mihai Fifor susține că autoritățile trebuie să acorde mai multă atenție intereselor strategice și participării la deciziile care privesc viitorul Europei.

„Cât despre România, trebuie să se ridice la înălțimea istorică a acestui moment. Să înțeleagă gravitatea schimbărilor, să își apere interesele și să își recapete vocea în marile decizii care privesc securitatea Europei. Cât încă mai este timp. Pentru că se dovedește din nou că istoria nu îi iartă pe cei care nu înțeleg vremurile pe care le trăiesc”, a încheiat Mihai Fifor mesajul publicat pe Facebook.