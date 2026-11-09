Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a discutat cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre securitatea regiunii Mării Negre, finanțarea apărării și dezvoltarea infrastructurii cu utilizare civilă și militară. Printre proiectele aduse în discuție s-a numărat Autostrada Moldovei (A7), considerată o rută strategică pentru mobilitatea trupelor și echipamentelor aliate pe flancul estic al NATO.

Întâlnirea a avut loc luni, la Bruxelles, cu ocazia reuniunii Eurogrup în format incluziv, dedicată finanțării apărării. La discuții au participat și Alena Schillerová, ministrul Finanțelor din Cehia, precum și Giancarlo Giorgetti, ministrul Economiei și Finanțelor din Italia.

„Am participat astăzi, la Bruxelles, la reuniunea Eurogrup în format incluziv, dedicată finanțării apărării. Cu această ocazie, am avut un dialog cu Mark Rutte, secretarul general al NATO, cu Alena Schillerová, ministrul finanțelor din Cehia și cu Giancarlo Giorgetti, ministrul economiei și finanțelor din Italia”, a transmis Alexandru Nazare.

Unul dintre subiectele abordate a fost situația de securitate din regiunea Mării Negre, în special riscurile care vizează navigația și schimburile comerciale. Ministrul Finanțelor a arătat că statele aflate în prima linie a riscurilor de securitate au nevoie de mecanisme de finanțare care să le permită să susțină investițiile în apărare.

Alexandru Nazare a susținut că măsurile luate de aceste țări au importanță pentru protejarea întregului continent european, iar finanțarea trebuie să țină cont de responsabilitățile suplimentare pe care le au statele de pe flancul estic.

Infrastructura de transport a reprezentat un alt punct important al discuțiilor. Ministrul Finanțelor a vorbit despre necesitatea dezvoltării mobilității militare, astfel încât trupele și echipamentele aliate să poată ajunge rapid în zonele unde este nevoie de ele.

În acest context, Alexandru Nazare a prezentat Autostrada Moldovei (A7) drept un proiect cu utilizare dublă, civilă și militară, care va asigura o legătură importantă între sudul și nordul țării.

„Pentru România, Autostrada Moldovei (A7) este exemplul cel mai concret de infrastructură cu dublă utilizare, civilă și militară – axa nord–sud a flancului estic, care va lega Bucureștiul și portul Constanța de granița cu Ucraina și, prin A8, de Republica Moldova”, a explicat Nazare.

Ministrul a amintit că, în ultimul an, a fost asigurată finanțarea proiectului prin transferarea autostrăzii de la componenta de împrumut la cea de fonduri nerambursabile din PNRR.

Totodată, România a obținut 4,2 miliarde de euro prin programul SAFE pentru sectoarele strategice ale celor două autostrăzi: Pașcani–Suceava–Siret și Moțca–Iași–Ungheni.

Investițiile sunt legate și de angajamentele asumate la summitul NATO de la Haga, care permit alocarea a până la 1,5% din PIB pentru proiecte asociate apărării și securității, inclusiv pentru infrastructură.

Un alt subiect discutat de Alexandru Nazare a vizat Banca pentru Apărare, Securitate și Reziliență (DSRB), instituție la care România participă ca stat fondator.

Potrivit ministrului, banca poate deveni o sursă suplimentară de finanțare pentru proiectele din domeniul apărării și securității, inclusiv prin atragerea capitalului privat.

„Acest organism de cooperare internațională are potențialul de a atrage resurse suplimentare și capital privat pentru investițiile în apărare și securitate. Prin negocierile purtate în ultimul an am obținut pentru România găzduirea biroului regional pentru flancul de sud al băncii, la București, ceea ce va crește relevanța țării noastre în cadrul acestei structuri”, a transmis ministrul.

Nazare a arătat că instituția ar putea reprezenta un instrument suplimentar pentru finanțarea investițiilor strategice.

Participarea companiilor românești la proiectele europene de apărare a fost un alt punct al discuțiilor de la Bruxelles.

Ministrul Finanțelor a atras atenția asupra dificultăților întâmpinate de statele care au o industrie de apărare mai puțin dezvoltată în procesul de integrare a propriilor companii în lanțurile europene de producție și furnizare.

În opinia sa, programele europene precum SAFE și achizițiile comune trebuie să ofere oportunități și firmelor din statele care nu se numără printre marii producători de echipamente militare.

„Una dintre principalele provocări pentru statele cu o capacitate industrială de apărare mai redusă este integrarea propriilor industrii în lanțurile europene de valoare. Am susținut că instrumentele precum SAFE și achizițiile comune trebuie să faciliteze accesul industriilor din toate statele membre la aceste lanțuri de furnizori, nu doar să consolideze poziția marilor producători europeni”, a explicat ministrul.

Alexandru Nazare a susținut că procedurile administrative pentru achizițiile comune ar trebui simplificate, iar termenele și bugetele să permită o mai mare flexibilitate.

„Companiile românești au nevoie de oportunități de a-și moderniza producția, de a dezvolta tehnologii și de a accesa piețe noi”, a transmis acesta.

Ministrul Finanțelor a abordat și dificultățile legate de finanțarea investițiilor în apărare, în contextul creșterii costurilor de împrumut și al presiunilor asupra bugetelor publice.

„Toate aceste obiective trebuie urmărite într-un context financiar dificil, marcat de creșterea costurilor de finanțare și de presiuni tot mai mari asupra bugetelor publice. Recalibrarea și prioritizarea cheltuielilor publice pentru a acomoda investițiile în apărare trebuie realizate fără a pierde din vedere consolidarea fiscală și presiunile sociale tot mai mari”, a punctat el.

Nazare a vorbit și despre posibilitatea corelării mai multor instrumente europene de finanțare, printre care SAFE, Mecanismul pentru Interconectarea Europei și resursele Băncii Europene de Investiții.

Potrivit ministrului, Comisia Europeană a propus, pentru viitorul cadru financiar multianual, majorarea de nouă ori a fondurilor destinate mobilității militare, până la aproximativ 15,6 miliarde de euro.

În ceea ce privește gestionarea resurselor, Alexandru Nazare a transmis că investițiile în apărare trebuie planificate astfel încât să fie respectate și obligațiile bugetare ale României.

„Din perspectiva Ministerului Finanțelor, dezvoltarea capacităților de apărare trebuie corelată cu sustenabilitatea finanțelor publice și cu obligațiile bugetare asumate. Resursele disponibile trebuie direcționate către proiecte cu valoare strategică, cu o evaluare atentă a costurilor și a beneficiilor pe termen lung”, a transmis Alexandru Nazare.