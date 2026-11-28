Ministrul Muncii, Florin Manole, a contestat modul în care colegul său de la Finanțe, Alexandru Nazare, a prezentat situația bugetară în conferința de presă de vineri, 27 noiembrie. Acesta a atras atenția asupra unor obligații financiare neacoperite ale statului, în valoare de 19,1 miliarde de lei.

Florin Manole a reacționat după prezentarea datelor privind execuția bugetară la zece luni de către ministrul Finanțelor. Ministrul Muncii a susținut că reducerea deficitului trebuie analizată și prin prisma cheltuielilor pentru care nu au fost asigurate fonduri.

„Am văzut conferința colegului meu, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Cifrele trebuie citite integral, nu selectiv”, a scris Florin Manole pe contul său de Facebook.

Ministrul a afirmat că „deficitul la zece luni este de 3,92%, dar raportul arată solicitări suplimentare de 47,6 miliarde de lei, dintre care 19,1 miliarde reprezintă obligații certe neacoperite”.

Ministrul Muncii a susținut că bugetul de anul viitor trebuie construit astfel încât statul să dispună de resursele necesare pentru respectarea tuturor angajamentelor sale financiare, inclusiv a celor referitoare la pensii.

„Pentru 2027 avem nevoie de un buget realist, care să includă pensiile și toate obligațiile certe ale statului. Nu cifre cosmetizate, ci plăți la timp”, a scris Manole.

Acesta a abordat și subiectul majorării pensiilor, afirmând că nu l-a auzit pe ministrul Finanțelor „să zică de faptul că pensiile nu trebuie să crească. Rămâne cum am stabilit în programul de guvernare, respectarea legii în privința indexării pensiilor este obligatorie”.

În cadrul conferinței de presă susținute vineri, Alexandru Nazare a declarat că România continuă să înregistreze unul dintre cele mai ridicate deficite bugetare din Uniunea Europeană.

Ministrul Finanțelor a prezentat însă și datele privind evoluția produsului intern brut, care a înregistrat o creștere în trimestrul al treilea al anului 2026.

„Datele recente ne arată că economia dă semne de revenire În trimestrul al treilea din acest an, PIB-ul a crescut cu 2,1% față de trimestrul anterior, marcând cel mai bun ritm trimestrial din ultimii peste patru ani”, a declarat Nazare.