Ministrul Muncii, Florin Manole, susține că reducerea deficitului bugetar prezentată de fostul premier Ilie Bolojan a fost însoțită de măsuri care au afectat populația și mediul de afaceri. Oficialul PSD atrage atenția asupra obligațiilor financiare ale statului care nu au fost acoperite și cere ca bugetul pentru 2027 să prevadă fondurile necesare pentru plata pensiilor și a tuturor datoriilor certe. Declarațiile au fost făcute vineri seară, după prezentarea datelor de către ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Florin Manole consideră că cifrele privind execuția bugetară trebuie analizate în ansamblu, nu doar prin prisma deficitului înregistrat în primele zece luni ale anului. Ministrul Muncii a invocat raportul prezentat de Alexandru Nazare, potrivit căruia deficitul bugetar a ajuns la 3,92%, dar solicitările suplimentare de finanțare se ridică la 47,6 miliarde de lei.

Din această sumă, 19,1 miliarde de lei reprezintă obligații certe care nu au fost acoperite. În opinia lui Manole, aceste cifre arată că presiunea financiară nu a fost eliminată, ci transferată pentru o perioadă ulterioară.

„Am văzut conferinţa colegului meu, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare. Cifrele trebuie citite integral, nu selectiv: deficitul la zece luni este de 3,92%, dar raportul arată solicitări suplimentare de 47,6 miliarde de lei, dintre care 19,1 miliarde reprezintă obligaţii certe neacoperite. Asta înseamnă că nota de plată nu a dispărut. A fost împinsă în viitor”, a scris, vineri seară, pe Facebook, ministrul Muncii, Florin Manole.

Oficialul PSD a criticat și efectele măsurilor de reducere a cheltuielilor bugetare, susținând că populația a suportat înghețări de venituri și taxe, în timp ce unele companii au așteptat achitarea sumelor care li se cuveneau.

„În timp ce Bolojan se lăuda cu reducerea deficitului, românii au suportat îngheţări şi taxe, iar firmele au aşteptat plăţi şi deconturi”.

Florin Manole afirmă că bugetul pentru anul viitor trebuie să cuprindă toate obligațiile financiare certe ale statului, inclusiv fondurile necesare pentru plata pensiilor. Ministrul susține că nu este suficientă prezentarea unor indicatori bugetari favorabili dacă anumite plăți sunt amânate.

„Pentru 2027 avem nevoie de un buget realist, care să includă pensiile şi toate obligaţiile certe ale statului. Nu cifre cosmetizate, ci plăţi la timp. Şi încă ceva: eu nu am văzut să zică de faptul că pensiile nu trebuie să crească. Rămâne cum am stabilit în programul de guvernare, respectarea legii în privinţa indexării pensiilor este obligatorie”, a mai transmis ministrul.

Declarațiile vin în contextul discuțiilor despre posibilitatea înghețării pensiilor și salariilor în anii următori, pe fondul presiunilor asupra bugetului de stat și al creșterii gradului de îndatorare.

Ministrul Muncii a afirmat anterior că pensiile vor fi indexate de la începutul anului viitor, chiar dacă procentul majorării urmează să fie stabilit de Guvern. Manole a explicat că decizia privind valoarea indexării va fi una politică, iar Ministerul Finanțelor trebuie să identifice resursele necesare pentru aplicarea acesteia.

„Pensiile se vor indexa de la 1 ianuarie 2027, rămânând ca Guvernul să stabilească cu ce procent, în funcţie de o decizie politică pe care trebuie să o ia. Dar, încă o dată, nota aceea care este, până la urmă, dreptul şi responsabilitatea ministrului Finanţelor, nu înseamnă că pensiile nu se vor majora de la 1 ianuarie”, a declarat, vineri, la Digi 24, întrebat despre posibilitatea îngheţării pensiilor şi salariilor, în contextul lipsei de fonduri.

Întrebat de unde ar putea proveni banii necesari pentru indexarea pensiilor, în condițiile în care ministrul Finanțelor a vorbit despre depășirea pragului de 60% din PIB în cazul datoriei publice și despre posibilitatea menținerii pensiilor, salariilor și ajutoarelor la nivelul actual până în 2031, Florin Manole a respins un asemenea scenariu.

Acesta a invocat efectele inflației asupra puterii de cumpărare, în special în cazul pensionarilor, ale căror venituri nu au mai fost majorate în ultimii doi ani.

„nu se poate întâmpla, pentru că deja inflaţia a afectat grav puterea de cumpărare a tuturor cetăţenilor, dar cu precădere a pensionarilor, după doi ani în care pensiile au fost îngheţate”.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat vineri că Guvernul urmează să aprobe calendarul bugetar în săptămâna următoare. În privința majorării pensiilor de la 1 ianuarie 2027, acesta a precizat că va putea oferi un răspuns după încheierea discuțiilor referitoare la bugetul pentru anul viitor.