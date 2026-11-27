Decizia finală privind majorarea pensiilor de la începutul anului viitor va fi luată în a doua sau a treia săptămână din decembrie, odată cu aprobarea proiectului de buget pe 2027 în Guvern, a declarat vineri ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Oficialul a evitat să ofere o garanție fermă privind creșterea veniturilor, precizând că există intenția politică de a interveni asupra anvelopei de pensii, înghețată în ultimii ani, dar suma exactă va fi stabilită după analiza cifrelor și a spațiului fiscal disponibil.

Întrebat dacă Ministerul Finanțelor a identificat banii necesari pentru creșterea pensiilor și cu cât ar putea fi acestea majorate, Alexandru Nazare a explicat că răspunsurile vor veni la finalul negocierilor bugetare. Calendarul elaborării bugetului pe 2027 urmează să fie aprobat săptămâna viitoare, iar adoptarea documentului în Executiv este estimată pentru mijlocul lunii decembrie.

Referitor la declarația președintelui Nicușor Dan, care a afirmat că nu poate garanta creșterea pensiilor și a salariilor în 2027, ministrul Finanțelor a arătat că șeful statului a avut în vedere chiar acest proces tehnic de construcție bugetară.

„Cred că domnul preşedinte s-a referit la procesul de elaborare a bugetului. Ştim foarte clar că în cursul săptămânii viitoare vom adopta un calendar. Toate deciziile legate de acţiunile importante din bugetul pe 2027 se stabilesc în momentul aprobării acestui document în guvern, moment pe care noi îl estimăm undeva în a doua, a treia săptămână din decembrie, în funcţie de calendar. Deci, în acel moment vom şti ce decizii luăm pe fiecare speţă în parte”, a declarat Alexandru Nazare.

Ministrul Finanțelor nu a răspuns direct dacă poate garanta majorarea pensiilor, subliniind că instituția pe care o conduce analizează în prezent mai multe modalități de intervenție și caută spațiile fiscale disponibile, cu recomandarea unei abordări prudente pe fiecare capitol de cheltuieli. El a reamintit însă că intenția Guvernului , exprimată atât în programul de guvernare, cât și prin declarațiile premierului, este de a interveni asupra pensiilor, având în vedere că această anvelopă a fost înghețată timp de mai mulți ani.

„Există această intenţie, există mai multe modalităţi pe care le studiem, şi în momentul când vom avea toate cifrele pe masă, în guvern, şi vom aproba proiectul de lege, în acel moment vom şti exact care este anvelopa şi cum acţionăm în acest sens. Şi este o decizie politică pe care o iau atât liderii, miniştrii şi primul ministru. În momentul ăla, vă pot spune care este decizia şi care este impactul ei”, a afirmat Nazare.

Potrivit ministrului, în următoarele zece zile vor avea loc discuții tehnice cu fiecare ordonator de credite pentru a identifica o soluție care să respecte traiectoria fiscal-bugetară a României, dar să răspundă și obiectivelor asumate de Executiv.

În paralel, ministrul Muncii, social-democratul Florin Manole, a dat asigurări că pensiile se vor indexa de la 1 ianuarie 2027, invocând faptul că acestea nu au mai crescut în ultimii doi ani. Oficialul a susținut că responsabilitatea alocării resurselor financiare pentru această măsură revine Ministerului Finanțelor . „Ăsta este rolul său”, a adăugat el, precizând că scenariile vehiculate în ultima perioadă privind înghețarea pensiilor și salariilor până în 2031 sunt de neconceput.