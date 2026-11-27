Pensiile urmează să fie indexate de la 1 ianuarie 2027, a declarat ministrul Muncii, Florin Manole, în replică la o informare prezentată în Guvern de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care indică posibilitatea menținerii înghețării pensiilor, salariilor și alocațiilor până în 2031 din cauza nivelului datoriei publice. Decizia finală privind procentul exact de creștere va fi luată de Executiv.

Reacția ministrului Muncii vine la o zi după ce ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat în ședința de Guvern de joi o informare privind evoluția indicatorilor macroeconomici. Potrivit documentului citat, datoria publică a României este estimată să rămână peste pragul de 60% din Produsul Intern Brut (PIB) în perioada 2026–2031. Conform legislației fiscal-bugetare în vigoare, depășirea acestui prag blochează adoptarea unor măsuri care majorează cheltuielile totale de personal sau pe cele cu asistența socială din sectorul public, ceea ce ar implica menținerea înghețării salariilor bugetarilor, a pensiilor și a alocațiilor pentru următorii ani.

În replică, ministrul Muncii, Florin Manole, susține că o astfel de măsură nu va fi aplicată în cazul pensionarilor, amintind că aceștia au trecut deja prin doi ani în care punctul de pensie a rămas neschimbat.

„Așa ceva nu se poate întâmpla, pentru că deja inflația a afectat grav puterea de cumpărare a tuturor cetățenilor, dar cu precădere a pensionarilor, după 2 ani în care pensiile au fost înghețate”, a declarat Florin Manole.

Acesta a precizat că tipul de notă prezentat de Ministerul Finanțelor este un document tehnic care apare recurent în ședințele de Guvern în ultimii trei-patru ani și reflectă responsabilitatea legală a titularului de la Finanțe, însă nu anulează angajamentele asumate de coaliție. Potrivit lui Manole, atât premierul, cât și președintele Camerei Deputaților și Ministerul Muncii au confirmat în repetate rânduri că indexarea va avea loc la începutul anului 2027.

Întrebat despre valoarea concretă a majorării de la 1 ianuarie 2027, ministrul Muncii a explicat că va propune aplicarea procentului legal de indexare, urmând ca cifrele finale să fie stabilite de Guvern.

Florin Manole a mais psu că, raportat la datele din luna august, procentul legal de indexare ar fi fost de 7,3%, însă calculul exact va fi realizat pe baza indicatorilor economici disponibili în luna decembrie.

Pentru a depăși restricția impusă de depășirea pragului de 60% din PIB al datoriei publice, ministrul propune adoptarea unei derogări legislative. „Așa cum în ultimii 2 ani s-a făcut derogare de la legea care prevedea majorarea pensiilor, cred că anul ăsta se poate face derogare de la legea la care faceți referire”, a argumentat oficialul.

În ceea ce privește sursele de finanțare pentru acoperirea impactului bugetar al creșterii pensiilor, ministrul Muncii indică spre Ministerul Finanțelor și spre creșterea gradului de colectare a taxelor, subliniind că ajustarea deficitului bugetar asumat față de Comisia Europeană nu trebuie să afecteze veniturile vârstnicilor.

„La întrebarea de unde bani, evident că trebuie să răspundă Ministerul de Finanțe, pentru că ANAF-ul trebuie să colecteze. ANAF-ul trebuie să se lupte cu evaziunea fiscală, așa cum Inspecția Muncii de la Ministerul Muncii trebuie să se lupte cu munca la negru, cu munca nedeclarată și să colecteze de acolo, prin amenzi și prin reglarea comportamentului celor care nu respectă legea. Dar Ministerul Finanțelor, cu siguranță, trebuie să aloce resursele. Ăsta este rolul său”, a afirmat Manole, la un post TV.

Totodată, ministrul a recunoscut dificultățile bugetare ale României și a precizat că toate ministerele trebuie să reducă cheltuielile statului acolo unde este posibil, fără a afecta însă serviciile publice esențiale sau puterea de cumpărare a pensionarilor.