Pensiile ar trebui indexate în 2027, susține fostul ministru al Finanțelor Adrian Câciu, care contestă argumentele invocate pentru înghețarea acestora în 2025 și 2026. Parlamentarul PSD atrage atenția asupra derogărilor legislative adoptate în anii anteriori și pune sub semnul întrebării aplicarea restricțiilor fiscal-bugetare în condițiile în care documentele de planificare pentru anul viitor ar prevedea creșteri ale cheltuielilor de personal și de asistență socială. Câciu a criticat joi Guvernul condus de Ilie Bolojan.

Fostul ministru al Finanțelor face referire la Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010 și la restricțiile prevăzute de aceasta în cazul în care datoria publică depășește anumite praguri raportate la Produsul Intern Brut.

Potrivit lui Adrian Câciu, prevederile legislative au devenit aplicabile încă din 2021, după ce datoria publică a trecut de pragul de 50% din PIB. Cu toate acestea, parlamentarul susține că în 2022, 2023 și 2024 au fost adoptate derogări de la aceste reguli.

În schimb, pensiile au rămas la același nivel în 2025 și 2026. Câciu afirmă că datoria publică a ajuns între timp la 60% din PIB și amintește că premierul Ilie Bolojan și ministrul Finanțelor au anunțat indexarea pensiilor în 2027.

Social-democratul consideră că precedentul derogărilor legislative arată că restricțiile invocate pentru blocarea majorărilor nu exclud automat posibilitatea unor noi derogări.

Adrian Câciu își argumentează poziția prin prevederile strategiei fiscal-bugetare, despre care afirmă că este publică și include creșteri ale cheltuielilor de personal și de asistență socială pentru anul 2027.

Fostul ministru consideră că aceste planuri trebuie puse în raport cu explicațiile folosite pentru justificarea neindexării pensiilor. El atrage atenția că documentele bugetare ar indica posibilitatea unor cheltuieli suplimentare, în timp ce majorarea veniturilor pensionarilor a fost blocată în ultimii doi ani.

Referindu-se la prevederile Legii nr. 69/2010 și la planurile pentru anul viitor, Câciu a transmis: „Aș vrea să cred că intenționau să deroge”.

Un alt argument invocat de Adrian Câciu este proiectul noii legi a salarizării. Potrivit parlamentarului PSD, documentul ar fi prevăzut o creștere a cheltuielilor de personal cu aproximativ 8 miliarde de lei în 2027.

Fostul ministru pune în discuție diferența dintre planurile de majorare a cheltuielilor salariale și justificările invocate pentru menținerea pensiilor la nivelul actual. În opinia sa, adoptarea unor derogări legislative ar putea permite modificarea regulilor fiscal-bugetare, dacă există o decizie politică în acest sens.

Parlamentarul PSD afirmă că această majorare pensiilor în 2027 nu ar trebui abandonată și consideră că hotărârea finală va fi luată la nivel politic.

„Decizia va fi una politică! Pensiile trebuie indexate!”, a transmis Adrian Câciu.