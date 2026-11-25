Președinta Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) a dat asigurări că pensiile vor fi majorate de la începutul anului viitor, însă nu a indicat procentul cu care vor crește veniturile beneficiarilor din sistemul public. Autoritățile analizează în prezent impactul financiar al majorării, iar procentul de creștere va fi stabilit în urma discuțiilor cu Ministerul Finanțelor.

„Pensiile pentru anul viitor cu siguranță vor fi mărite. Așteptăm să aflăm procentul. De la 1 ianuarie veți beneficia de o creștere”, a afirmat Robu.

Vasilica-Valentina Robu a declarat că instituția pe care o conduce este pregătită să pună în aplicare creșterea pensiilor imediat ce formula de majorare va fi stabilită și aprobată de autorități.

Președinta CNPP a atras însă atenția că stabilirea procentului trebuie să aibă la bază o analiză financiară, astfel încât bugetul să poată acoperi cheltuielile suplimentare generate de creșterea veniturilor pensionarilor.

În acest sens, reprezentanții Casei Naționale de Pensii Publice efectuează calcule împreună cu cei ai Ministerului Finanțelor pentru a determina nivelul majorării pe care statul îl poate susține.

„Orice majorare se face cu sustenabilitate, adică trebuie să ținem cont dacă este sustenabilă această majorare. Asta calculăm împreună cu colegii de la Ministerul de Finanțe”, a explicat șefa Casei de Pensii.

Conform datelor prezentate în cadrul Congresului Național de Îmbătrânire Activă, sistemul public de pensii din România număra 4.674.547 de pensionari.

Menținerea echilibrului financiar al sistemului public de pensii depinde nu numai de cadrul legislativ, ci și de evoluția demografică a României, de gradul de ocupare a forței de muncă, de nivelul contribuțiilor sociale și de productivitatea economiei.

Procentul efectiv cu care vor fi majorate pensiile începând cu 1 ianuarie 2027 nu a fost stabilit până în prezent.

Acesta urmează să fie comunicat oficial după finalizarea calculelor bugetare realizate împreună cu Ministerul Finanțelor și după adoptarea actelor normative necesare pentru aplicarea majorării.