Sport Nadia Comăneci, Gică Hagi și Ilie Năstase s-au întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea. Darurile oferite Suveranului Pontif







Nadia Comăneci, Gheorghe Hagi, Ilie Năstase și Mihai Covaliu s-au întâlnit miercuri, 25 noiembrie, cu Papa Leon al XIV-lea, la Vatican. Personalitățile sportului românesc i-au oferit Suveranului Pontif daruri cu o importantă încărcătură simbolică, iar fosta mare gimnastă a transmis un mesaj de recunoștință după întrevedere.

La finalul întrevederii cu Suveranul Pontif, Nadia Comăneci a vorbit despre emoțiile trăite alături de celelalte personalități ale sportului românesc. Fosta gimnastă a amintit și semnificația aparte pe care anul 2026 o are pentru cariera sa.

„A fost o zi specială”, a mărturisit cu emoție sportiva româncă, ”să fim împreună, legendele sportului românesc, Ilie Năstase, Gigă Hagi, domnul ambasador Bologan și domnul președinte al Comitetului Olimpic Român, Mihai Covaliu, să simțim această emoție de a fi binecuvântați la Vatican în acest an care a fost extrem de special și pentru mine, împlinindu-se 50 de ani de la primul 10... Mulțumim mult pentru această onoare și multă, multă sănătate tuturor!”.

Nadia Comăneci, Gheorghe Hagi și Ilie Năstase au pregătit pentru Papa Leon al XIV-lea cadouri care fac trimitere atât la momente importante din istoria sportului românesc, cât și la următoarea ediție a Jocurilor Olimpice.

Nadia Comăneci i-a oferit Papei Leon al XIV-lea un hanorac din colecția Nadia10, realizată cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la obținerea primei note de 10 din istoria gimnasticii olimpice. Articolul vestimentar face parte și din colecția Team Romania.

Darul a fost însoțit de o șapcă dedicată Jocurilor Olimpice din 2028, care poartă semnăturile fostei gimnaste și ale soțului său, Bart Conner. Alegerea acesteia face trimitere la următoarea ediție a competiției olimpice, care va fi găzduită de orașul american Los Angeles.

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Cunoscând pasiunea Suveranului Pontif pentru tenis, Ilie Năstase a ales să îi dăruiască o rachetă pe care a folosit-o în anul 1976, perioadă în care fostul tenismen român a câștigat mai multe titluri internaționale.

Gheorghe Hagi a ales un obiect reprezentativ pentru fotbalul românesc: tricoul echipei naționale de la Campionatul Mondial din 1994, competiție găzduită de Statele Unite ale Americii, țara natală a Papei Leon al XIV-lea. Pe tricou a fost inscripționat mesajul „Credință, respect și recunoștință”.

Delegația României a participat la audiența generală desfășurată în Piața Sfântul Petru, unde reprezentanții sportului românesc au avut ulterior ocazia de a-l saluta personal pe Papa Leon al XIV-lea. Vizita la Vatican a marcat încheierea simbolică a manifestărilor dedicate „Anului Nadia Comăneci”, la împlinirea a cinci decenii de la performanța istorică a gimnastei românce.

Întâlnirea a fost organizată la inițiativa ambasadorului României pe lângă Sfântul Scaun, George Bologan, în colaborare cu președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), Mihai Covaliu. Ambii au făcut parte din delegația prezentă la Vatican.

Papa Leon și Ilie Năstase. Sursă foto: Vatican Media

Campania Nadia10 – Provocări și Performanță

Realizată de: Fundația Nadia Comăneci

Cu sprijinul: Cris-Tim; Fundația Restituțio; Akcent Navigație; Electromontaj; E-Infra

Partener media: evz.ro