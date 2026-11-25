Republica Moldova va rămâne în stare de alertă în sectorul energetic pentru încă 30 de zile. Decizia a fost aprobată în unanimitate de Guvern, în ședința din 25 noiembrie. Măsura este necesară pentru a preveni eventualele probleme de aprovizionare cu energie electrică, căldură și carburanți în sezonul rece 2026–2027.

Autoritățile spun că, deși situația hidrologică s-a îmbunătățit după revenirea ploilor, în sectorul energetic există în continuare riscuri. Din acest motiv, instituțiile vor păstra la dispoziție mai multe instrumente prin care să poată interveni rapid, dacă apar probleme.

Proiectul privind menținerea stării de alertă a fost pregătit de Centrul Național de Management al Crizelor, împreună cu Ministerul Energiei. Documentul se bazează pe analiza riscurilor pentru perioada rece, care arată că sectorul energetic continuă să aibă unele puncte vulnerabile.

Potrivit deciziei, Ministerul Energiei va coordona gestionarea situațiilor de criză. Comisia Națională de Management al Crizelor va supraveghea acțiunile și va lua deciziile importante.

Pe durata stării de alertă, autoritățile vor putea interveni prin mai multe măsuri pentru a evita întreruperile sau dificultățile de aprovizionare.

Una dintre acestea este limitarea exporturilor de energie electrică în perioadele în care există riscul unui deficit. De asemenea, ar putea fi cerută reducerea consumului în orele de vârf, când cererea de energie este mai mare.

O atenție specială va fi acordată instituțiilor și serviciilor esențiale. Spitalele, serviciile de urgență și obiectivele de infrastructură critică vor avea prioritate la alimentarea cu energie electrică.

Autoritățile vor putea interveni și pentru a menține aprovizionarea cu produse petroliere. În cazul unor dificultăți, stocurile din rezerva de stat vor putea fi eliberate temporar, sub formă de împrumut. Totodată, vor fi facilitate importurile de produse petroliere. Vor putea fi luate și măsuri pentru protejarea rezervelor de carburanți necesare pieței interne, astfel încât să nu apară probleme de aprovizionare.

Documentul prevede și reguli speciale pentru unele stații de alimentare cu carburanți. Mai exact, va fi instituit un regim tranzitoriu pentru benzinăriile care folosesc sisteme de măsurare ce nu corespund cerințelor. În același timp, vor fi menținute condițiile de calculare a prețului maxim la motorină.

Furnizorii și instituțiile responsabile vor trebui să transmită zilnic informații despre stocurile de produse petroliere, importuri și livrări. De asemenea, autoritățile vor urmări în fiecare zi situația aprovizionării cu gaze naturale.

Premierul Vasile Tofan a declarat, în ședința Guvernului, că riscurile legate de nivelul apei în râuri s-au redus după revenirea precipitațiilor. În schimb, problemele din sectorul energetic nu au dispărut.

„Am avut două luni de stare de urgență atât în domeniul energetic, cât și în cel hidrologic. Din fericire, problema hidrologică s-a rezolvat, au început ploile, iar lucrurile s-au îmbunătățit. Pe partea de energie, rămâne o perioadă tensionată, cu provocări. De aceea, este oportun să menținem starea de alertă”, a menționat premierul.

Potrivit autorilor proiectului, prelungirea acestui regim are scopul de a menține aprovizionarea continuă cu energie și produse petroliere în lunile de iarnă. Măsurile vor putea fi aplicate în funcție de gravitatea riscurilor și de evoluția situației din sector.

Printre acțiunile pregătite de Centrul Național de Management al Crizelor se numără limitarea exporturilor de energie electrică, reducerea consumului în orele de vârf, eliberarea păcurii din rezerva de stat sub formă de împrumut și facilitarea importurilor de produse petroliere.

Regimul de urgență în sectoarele energetic și hidrologic a fost instituit pe 26 septembrie, pentru o perioadă de 60 de zile. Acesta a expirat pe 24 noiembrie.

În cele două luni, autoritățile au avut posibilitatea să intervină mai rapid pentru a preveni eventuale lipsuri de carburanți, gaze naturale și energie electrică. Totodată, au fost gestionate riscurile provocate de nivelul scăzut al apei în râurile Nistru și Prut.

Înainte de expirarea stării de urgență, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a admis că regimul special ar putea fi prelungit. Oficialul a invocat mai mulți factori care ar putea afecta securitatea energetică a țării. Printre riscurile luate în calcul se numără și evoluția conflictului din Orientul Mijlociu. O eventuală agravare a situației ar putea influența disponibilitatea resurselor energetice și aprovizionarea piețelor.

Chiar dacă starea de urgență a expirat, autoritățile consideră că riscurile din sectorul energetic justifică menținerea unui regim de alertă. Acesta va fi valabil încă 30 de zile și le va permite instituțiilor să intervină dacă apar probleme cu livrările de energie electrică, gaze naturale sau produse petroliere.