Majoritatea conducătorilor auto verifică exclusiv data expirării înscrisă la rubrica 4b a permisului de conducere și consideră că documentul rămâne valabil până la acel termen. Articolul 24 din Codul Rutier (OUG nr. 195/2002) și normele de aplicare stabilesc însă mai multe situații concrete în care valabilitatea permisului încetează înainte de termen, iar titularul este obligat să solicite preschimbarea lui, în caz contrar riscând sancțiuni contravenționale consistente.

Cea mai frecventă situație în care un permis de conducere trebuie schimbat înainte de termen este modificarea numelui titularului, cel mai adesea în urma căsătoriei sau a divorțului.

Potrivit articolului 24, alineatul (5^1) din OUG nr. 195/2002, în cazul schimbării numelui titularului, permisul de conducere își pierde valabilitatea, iar titularul este obligat să solicite eliberarea unui nou document în termen de 30 de zile de la data schimbării numelui.

Mulți șoferi își preschimbă cartea de identitate la Evidența Persoanelor, dar amână schimbarea permisului de conducere, bazându-se pe faptul că acesta mai are câțiva ani până la expirare sau că pot prezenta certificatul de căsătorie la un eventual control. În realitate, odată depășit termenul legal de 30 de zile, prezentarea unui permis pe vechiul nume este sancționată contravențional.

Spre deosebire de cartea de identitate, schimbarea domiciliului pe teritoriul României nu obligă automat la preschimbarea permisului de conducere, deoarece pe modelul actual al permisului românesc nu mai este tipărită adresa de domiciliu a titularulu, ci doar locul nașterii și autoritatea emitentă.

Există însă o excepție importantă: dacă un cetățean român își stabilește domiciliul sau reședința într-un alt stat (de exemplu, într-o țară din Uniunea Europeană) pentru o perioadă mai mare de 185 de zile pe an, legislația europeană și cea națională impun preschimbarea permisului românesc cu unul emis de autoritățile statului respectiv, în termenele stabilite de legislația acelei țări.

Permisul de conducere trebuie înlocuit înainte de expirare și în situațiile în care:

-documentul este deteriorat (folia de protecție este dezlipită, fotografia este ștearsă, datele de identificare sau categoriile nu mai sunt lizibile ori cipul/elementele de siguranță sunt afectate);

-permisul a fost pierdut sau furat, caz în care titularul are obligația de a declara imediat pierderea sau furtul la autoritatea competentă și de a solicita un duplicat.

Atunci când se solicită un nou permis pentru schimbarea numelui, pierdere, furt sau deteriorare, noul document emis va avea aceeași dată de expirare ca vechiul permis, dacă solicitantul nu depune și fișa medicală valabilă, care permite emiterea unui permis cu o nouă valabilitate de 10 ani, respectiv 5 ani pentru categoriile profesioniste.

O altă prevedere din Codul Rutier vizează starea de sănătate a șoferului pe parcursul perioadei de valabilitate a permisului.

Conform articolului 22 din OUG nr. 195/2002, dacă titularul unui permis de conducere este diagnosticat cu o afecțiune medicală incompatibilă cu calitatea de conducător auto sau care necesită restricții (de exemplu, obligativitatea purtării ochelarilor de vedere sau adaptarea comenzilor vehiculului), medicul are obligația de a-l trimite la o unitate de asistență medicală autorizată pentru reexaminare. În urma avizului medical, permisul trebuie preschimbat pentru înscrierea codurilor de restricție corespunzătoare, cum ar fi codul 01 pentru corecție vizuală.

Potrivit articolului 101, alineatul (1), punctul 1 din Codul Rutier, conducerea unui autovehicul cu un permis a cărui valabilitate a expirat sau care nu a fost preschimbat în cazurile prevăzute de lege, inclusiv la schimbarea numelui după expirarea celor 30 de zile, constituie contravenție din clasa a III-a de sancțiuni.

Aceasta se sancționează cu 6 până la 8 puncte-amendă, ceea ce înseamnă o amendă cuprinsă între 1.215 lei și 1.620 de lei, calculată la valoarea punctului-amendă de 202,5 lei, fără măsura suspendării dreptului de a conduce.