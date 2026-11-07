Papa Leon al XIV-lea: Pacea este posibilă și suntem chemați să o construim

Papa Leon al XIV-lea a oficiat Sfânta Liturghie în Parque París Londres, în orașul uruguayan Paysandú. În fața credincioșilor, acesta a abordat tema relațiilor dintre oameni și a explicat rolul pe care fiecare persoană îl poate avea în păstrarea păcii și a unității. Potrivit Euronews, evenimentul a făcut parte din programul vizitei apostolice a Suveranului Pontif în Uruguay.

Suveranul Pontif a ajuns în Paysandú pe Aeroportul Internațional „Brigadier General Aviator Tydeo Larre Borges”, după care s-a deplasat către locul unde urma să fie celebrată slujba. Înaintea liturghiei, Papa a parcurs zona rezervată evenimentului în papamobil, salutând persoanele prezente și oferindu-le binecuvântarea sa.

În timpul omiliei, Leon al XIV-lea a vorbit despre necesitatea dialogului și despre responsabilitatea oamenilor de a contribui la construirea unor relații bazate pe solidaritate.

Mesajul adresat credincioșilor a vizat atât responsabilitatea fiecărei persoane, cât și contribuția comunităților la menținerea unității.

În discursul său, Papa Leon al XIV-lea a ales trei elemente reprezentative pentru cultura și viața locală, prin care a explicat importanța legăturilor dintre oameni. Primul exemplu a fost podul General Artigas. Suveranul Pontif a folosit această construcție pentru a vorbi despre apropierea dintre persoane și despre nevoia de dialog.

A doua referire a vizat palmierii din regiune, care cresc în grupuri. Papa a asociat această caracteristică cu viața comunitară a Bisericii. Cel de-al treilea exemplu a fost băutura tradițională mate, consumată în America de Sud și asociată întâlnirilor dintre membrii familiei sau dintre prieteni.

Papa Leon al XIV-lea a prezentat această tradiție drept „un element profund semnificativ pentru cultura voastră, în jurul căruia prietenii sau rudele se reunesc pentru a împărtăși”.

Prin intermediul celor trei exemple, Papa a vorbit despre credință, solidaritate și relațiile care îi apropie pe membrii unei comunități. După încheierea slujbei, episcopul de Salto, Arturo Eduardo Fajardo Bustamante, a transmis un mesaj de mulțumire. Suveranul Pontif a oferit apoi un potir diecezei locale.

Vizita de sâmbătă a inclus și Bazilica Maicii Domnului a Rozariului din Paysandú, unde în program figurau dezvelirea unei plăci comemorative și o întâlnire cu persoanele adunate în fața bisericii. Ulterior, Papa urma să ajungă la Montevideo, capitala Uruguayului, pentru continuarea vizitei oficiale.

Printre activitățile programate se afla și o întâlnire la Universitatea Catolică din Uruguay, cu reprezentanți ai instituțiilor de învățământ și ai mediului academic.

Discuțiile aveau drept scop dezvoltarea dialogului cu sectorul educațional și cu organizațiile care desfășoară activități de sprijin pentru comunitățile locale. Pentru finalul zilei de sâmbătă era prevăzută o veghe de rugăciune pe Stadionul Centenario din Montevideo.

La eveniment erau așteptați mii de tineri și credincioși din diferite regiuni ale țării.

Programul călătoriei apostolice continuă duminică în orașul Florida, aflat la aproximativ 90 de kilometri de Montevideo.

Localitatea este legată de istoria independenței Uruguayului, proclamată în 1825, și are o semnificație religioasă importantă. Aici se află Sanctuarul Național al Fecioarei celor Treizeci și Trei, unul dintre obiectivele incluse în programul vizitei.

Papa Leon al XIV-lea urmează să celebreze Sfânta Liturghie în piața situată în fața sanctuarului.

Călătoria în Uruguay este cea de-a șasea vizită apostolică a Suveranului Pontif. Aceasta are loc la mai puțin de o lună după ce Papa a fost operat la Spitalul Gemelli din Roma pentru un adenocarcinom pulmonar.