Se apropie vertiginos vacanța de iarnă. Și, exact de aceea, m-am gândit că, pentru a înțelege mai bine convingerile intime ale oamenilor politici contemporani, ar fi poate mai folositor să studiem geografia concediilor lor decât discursurile pe care le rostesc la tribunele publice. Nu putem ignora faptul că în alegerea locului în care un om dorește să-și petreacă puținele săptămâni de libertate ale unui an, o formă de sinceritate pe care nici un discurs politic nu o mai poate egala.

Oriana Fallaci i-a adresat cândva lui Tony Blair o întrebare admirabilă prin simplitatea ei: dacă socotește că civilizația noastră are aceeași valoare cu aceea în care femeia este constrânsă să poarte burka, de ce își petrece concediile în Toscana ei și nu în Arabia Saudită sau în Afganistan? Tot Fallaci, într-un interviu acordat revistei The New Yorker, în 2006, exasperată de perspectiva construirii unei moschei în apropierea casei sale, a amenințat că o va arunca în aer, spunând că nu dorește să vadă un minaret de douăzeci și patru de metri în „peisajul lui Giotto”.

Dincolo de violența inacceptabilă a amenințării, m-a impresionat această splendidă formulare: peisajul lui Giotto. Nu peisajul italian, nu peisajul rural al Toscanei, ci peisajul ”lui Giotto”, ca și cum unui pictor i-ar fi fost încredințată, peste secole, proprietatea spirituală asupra unei întregi geografii. Mi-am amintit că, înainte de 1989, în România aceea atât de săracă și de izolată de lume, descopeream istoria artei la Teleenciclopedia, urmărind, copil fiind, rubrica „De la Giotto la Brâncuși”, învățam să privesc pictura ascultându-l pe Ion Frunzetti la „Trei tablouri pe săptămână” și să înțelegem cinematografia grație comentariilor de o extraordinară eleganță intelectuală ale Ecaterinei Oproiu, la Telecinemateca.

În mod paradoxal, într-o vreme în care (unii dintre noi!) nu puteam călători nicăieri, cineva s-a îngrijit să ne familiarizeze cu marile repere ale civilizației europene, să ne învețe să privim un tablou, să înțelegem un film, să descifrăm semnificațiile unei opere de artă. Astăzi, când putem ajunge oricând în Toscana, (mulți dintre noi!), nu prea mai știm cine a fost Giotto, iar despre Brâncuși auzim îndeosebi atunci când una dintre lucrările sale se vinde la o licitație internațională, prilej cu care televiziunile ne comunică, admirativ, suma încasată, ca și cum valoarea unei opere de artă ar fi devenit inteligibilă doar prin convertirea ei în bani.

Mă întreb câți dintre cei care călătoresc astăzi prin Toscana mai sunt capabili să înțeleagă ce a vrut să spună Oriana Fallaci prin „peisajul lui Giotto”.