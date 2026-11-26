Declarația Ursulei von der Leyen despre sumele importante pe care cetățenii europeni le păstrează în depozite bancare a stârnit controverse în spațiul public. Tema a fost analizată și în podcastul Contrapunct de pe canalul Hai România, prezentat de Dan Andronic. Bogdan Comaroni a ridicat problema posibilității ca aceste economii să fie folosite pentru finanțarea securității europene și a atras atenția asupra riscurilor pe care o asemenea abordare le-ar putea genera.

Bogdan Comaroni a făcut referire la o declarație a Ursulei von der Leyen din luna septembrie, potrivit căreia aproximativ 10.000 de miliarde de euro s-ar afla în depozitele bancare europene și ar putea fi mobilizați pentru investiții în securitatea Europei.

Acesta și-a exprimat îngrijorarea față de ideea utilizării acestor resurse, în condițiile în care banii aparțin cetățenilor, iar deciziile privind eventualele mecanisme de mobilizare ar putea fi luate la nivelul instituțiilor europene.

„Pe mine mă pune pe gânduri mult mai mult ce a zis Ursula în septembrie, când a zis că la nivelul Uniunii Europene sunt 10 trilioane de euro care stau inutil, neactivați în depozite bancare”, a spus Bogdan Comaroni.

În opinia sa, discuția nu se limitează la investițiile necesare pentru apărare, ci ridică și problema controlului asupra banilor depuși de europeni în bănci.

Comaroni a susținut că o eventuală inițiativă prin care economiile populației ar fi direcționate către obiective stabilite de Comisia Europeană ar putea provoca neîncredere în bănci.

El a invocat inclusiv posibilitatea ca oamenii să se teamă că nu vor mai avea acces la economii, în cazul unei crize sau al unor decizii excepționale luate la nivel european.

„Păi, pe mine mă pune pe gânduri mult mai mult ce a zis Ursula. […] Că ăștia ar trebui folosiți pentru securizarea, securitatea Europei”, a afirmat acesta.

Bogdan Comaroni a explicat că, în opinia sa, o asemenea perspectivă ar putea determina deponenții să își retragă banii din bănci, de teamă că economiile lor ar putea fi afectate de deciziile autorităților.

„Ar putea produce panică asta, pentru că s-ar duce lumea direct în bănci și ar zice: «Dă-mi banii!»”, a avertizat el.