Mașinile noi vor avea pașaport de mediu. Norma Euro 7 a devenit aplicabilă duminică, 29 noiembrie 2026, pentru noile tipuri de autoturisme și autoutilitare ușoare omologate în Uniunea Europeană. Producătorii auto trebuie să respecte, în premieră, cerințe referitoare la particulele rezultate din uzura frânelor și a anvelopelor, precum și la durabilitatea bateriilor mașinilor electrice. Introducerea acestor standarde ar putea determina creșterea prețurilor autoturismelor noi, potrivit Euronews.

Reglementările europene privind poluarea generată de autovehicule au fost extinse și asupra altor componente decât cele asociate sistemului de evacuare a gazelor. Limitele privind emisiile gazelor de eșapament rămân cele stabilite prin norma Euro 6.

Principala modificare adusă de Euro 7 vizează particulele fine care ajung în atmosferă în urma uzurii sistemelor de frânare și a anvelopelor.

Estimările arată că acestea ar putea reprezenta, în viitorul apropiat, până la 90% din totalul particulelor generate de transportul rutier. Conform Comisiei Europene, uzura anvelopelor reprezintă principala sursă de microplastice eliberate în mediul înconjurător.

Pentru respectarea noilor standarde, constructorii auto dezvoltă plăcuțe de frână din materiale compozite organice, cu o greutate redusă și o rezistență mai mare la uzură. Totodată, aceștia testează sisteme speciale de filtrare a particulelor.

Spre deosebire de normele anterioare, Euro 7 stabilește cerințe și pentru autoturismele electrice, considerate până acum vehicule „fără emisii” în ceea ce privește gazele de eșapament.

Producătorii trebuie să asigure menținerea a cel puțin 80% din capacitatea inițială a bateriei până la cinci ani sau 100.000 de kilometri parcurși.

Pragul minim stabilit pentru o perioadă de până la opt ani sau 160.000 de kilometri este de 72%.

O altă modificare introdusă prin norma Euro 7 este pașaportul de mediu al vehiculului. Documentul va cuprinde informații despre emisiile de dioxid de carbon, consumul de combustibil sau de electricitate, durata de viață a bateriei și autonomia în regim electric. Costurile asociate implementării noilor cerințe ar putea conduce la majorarea prețurilor de comercializare a mașinilor noi.

Noile prevederi nu vizează autoturismele aflate deja în circulație. În această etapă, standardul Euro 7 se aplică noilor tipuri de autoturisme și autoutilitare ușoare care urmează să fie omologate.

Modelele omologate conform standardului Euro 6 vor putea fi comercializate și înmatriculate în continuare, până la 28 noiembrie 2027.

Începând cu 29 noiembrie 2027, respectarea normei Euro 7 va deveni obligatorie pentru toate autoturismele și autoutilitarele ușoare nou înmatriculate.

În ceea ce privește limitele referitoare la uzura anvelopelor, acestea urmează să fie aplicate din luna iulie 2028.