Republica Moldova ar putea adera la Uniunea Europeană fără regiunea transnistreană, dacă procesul de reintegrare a țării va întâmpina obstacole majore. Autoritățile de la Chișinău discută deja această posibilitate cu partenerii europeni și analizează mai multe scenarii pentru continuarea parcursului european.

Subiectul a fost abordat de vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe, într-un interviu acordat la Digi24. Oficialul a precizat că dificultățile legate de soluționarea conflictului transnistrean nu trebuie să blocheze decizia Republicii Moldova de a deveni stat membru al UE.

„Dacă vom constata că sunt anumite dificultăți majore, trebuie să luăm în calcul toate opțiunile și aceasta facem acum, împreună cu partenerii de la Bruxelles, din țările membre”, a declarat Mihai Popșoi.

Ministrul de Externe consideră că situația din stânga Nistrului are particularități care o diferențiază de alte conflicte nesoluționate din fostul spațiu sovietic. Unul dintre argumentele invocate de Popșoi este controlul exercitat de autoritățile constituționale asupra frontierei externe a Republicii Moldova, pe segmentul transnistrean. Oficialul a amintit că Ucraina a închis o parte dintre punctele de trecere de la granița cu regiunea separatistă.

„Hotarul extern al Republicii Moldova, pe segmentul transnistrean, este controlat de autoritățile de la Chișinău. Partea ucraineană a închis o bună parte din trecerile de frontieră. Deci tot ce intră și iese din regiunea transnistreană a Republicii Moldova este sub control”, a explicat ministrul.

Popșoi a mai afirmat că prezența militară rusă în regiune s-a redus considerabil. Potrivit acestuia, din 2014 nu au mai fost efectuate rotații ale militarilor ruși.

Ministrul a menționat și schimbarea atitudinii unei părți a populației din stânga Nistrului. Tot mai mulți locuitori ar înțelege avantajele apropierii de Uniunea Europeană și ale integrării economice cu malul drept.

Întrebat despre reacția pe care ar putea să o aibă Rusia în cazul unei eventuale reintegrări a țării sau al aderării Republicii Moldova la UE fără regiunea transnistreană, Mihai Popșoi a spus că decizia aparține exclusiv statului moldovean.

„Ministrul a amintit că Moscova a încercat de-a lungul timpului să-și mențină influența în regiune, însă acest lucru nu îi oferă dreptul de a interveni în deciziile suverane ale Republicii Moldova. Republica Moldova este un stat suveran și, firește, Federația Rusă a încercat să-și exercite influența în regiunea noastră de decenii, chiar de secole. Federația Rusă nu are cum să aibă un drept de veto în acest proces”, a declarat Mihai Popșoi.

În același timp, oficialul a reiterat că autoritățile de la Chișinău nu renunță la obiectivul reunificării pașnice a țării. Soluționarea conflictului transnistrean prin negocieri rămâne, în opinia sa, singura cale pentru reintegrarea regiunii.

Ministrul de Externe a vorbit și despre calendarul pe care și-l propun autoritățile pentru apropierea de Uniunea Europeană. Chișinăul își propune ca în cursul anului viitor să închidă cât mai multe capitole de negociere. Obiectivul este ca, la începutul anului 2028, Republica Moldova să aibă o perspectivă mai clară asupra momentului în care ar putea finaliza negocierile de aderare.

Mihai Popșoi a recunoscut că planul este unul ambițios, dar a spus că autoritățile consideră că poate fi realizat.

„Avem un plan ambițios, dar realist. Pentru prima parte a anului viitor și pentru cea de-a doua parte a anului care vine să închidem cât mai multe capitole, așa încât la începutul anului 2028 să se întrezărească lumina la capătul tunelului”, a declarat vicepremierul.

Regiunea transnistreană se află în afara controlului constituțional al autorităților de la Chișinău. Pe teritoriul acesteia se află în continuare militari ruși și depozite de armament.

Negocierile pentru soluționarea conflictului au stagnat în ultimii ani. Formatul internațional „5+2”, în care participau Chișinăul, Tiraspolul, Rusia, Ucraina și OSCE, alături de Uniunea Europeană și Statele Unite în calitate de observatori, nu mai funcționează după declanșarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei. În prezent, singurul format de dialog care mai este activ este „1+1”, între reprezentanții politici ai Chișinăului și Tiraspolului.