Participarea la alegerile legislative din Spania a ajuns duminică, 29 noiembrie, la 45,5% până la ora locală 14:00 (15:00, ora României), potrivit datelor comunicate de Guvernul de la Madrid. Scrutinul a înregistrat o mobilizare mai mare decât cel din 2023, iar premierul socialist Pedro Sánchez le-a cerut alegătorilor să participe în număr cât mai mare la vot. Rezultatul alegerilor este urmărit și la nivelul Uniunii Europene.

Potrivit bilanțului prezentat de Guvernul spaniol, până la ora 14:00 (15:00, ora României), 45,5% dintre alegători își exercitaseră dreptul de vot, comparativ cu 40,5% la aceeași oră, în cadrul alegerilor legislative din 2023. Scrutinul din Spania are loc cu câteva luni înaintea altor alegeri importante pe continent, respectiv cele prezidențiale din Franța și cele legislative din Polonia și Italia.

O eventuală schimbare a guvernării de la Madrid ar putea consolida poziția formațiunilor conservatoare și de extremă dreapta la nivel european.

Pedro Sánchez s-a remarcat pe scena politică internațională prin pozițiile sale de stânga, prin sprijinul acordat cauzei palestiniene și prin opoziția față de președintele american Donald Trump.

După ce și-a exercitat dreptul de vot la Madrid, premierul spaniol a vorbit despre importanța scrutinului în contextul electoral european.

”Este foarte important nu doar pentru Spania, ci şi pentru Europa”, a declarat Pedro Sánchez, în limba engleză.

Liderul socialist le-a cerut cetățenilor să se mobilizeze ”în masă” şi ”să transmită un mesaj clar” împotriva formațiunilor de dreapta și de extremă dreapta.

Majoritatea sondajelor realizate în săptămânile premergătoare scrutinului indicau un avantaj pentru Partidul Popular (PP), condus de conservatorul Alberto Núñez Feijóo.

Potrivit acestor estimări, formațiunea nu ar obține însă majoritatea absolută, situație în care ar putea avea nevoie de sprijinul partidului de extremă dreapta Vox pentru formarea unui guvern.

Principalul contracandidat al premierului socialist a transmis, la rândul său, un mesaj electoratului în dimineața zilei de duminică.

Alberto Núñez Feijóo le-a cerut cetățenilor ”să voteze cu memoria şi nu cu frică”, făcând referire la controversele și scandalurile care au marcat mandatul lui Pedro Sánchez.