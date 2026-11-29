Ministrul Muncii, Florin Manole, a participat la reuniunea informală a miniștrilor europeni responsabili pentru domeniul locuirii, desfășurată la Dublin. În cadrul discuțiilor oficiale, demnitarul român a subliniat importanța dezvoltării fondului de locuințe accesibile, dar a atras atenția că politicile publice trebuie să includă și categoriile sociale aflate în sărăcie extremă, care nu au resurse financiare pentru a achita o chirie sau o rată subvenționată.

Oficialul guvernamental a insistat asupra faptului că proiectele de construcție a unor noi spații locative nu sunt suficiente dacă nu sunt dublate de mecanisme de protecție socială. Potrivit declarațiilor sale, noile programe europene și naționale trebuie „să răspundă” în mod direct și nevoilor persoanelor aflate în dificultate majoră, care nu îşi permit o locuinţă „nici măcar la un preţ redus”.

Ulterior reuniunii, Florin Manole a detaliat poziția României printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, indicând cazul comunității de la periferia municipiului Cluj-Napoca drept o situație care nu trebuie repetată.

„Trebuie să investim în prevenirea evacuărilor forţate şi să oferim alternative locative adecvate, astfel încât persoanele afectate să nu rămână fără adăpost. Este esenţial să evităm concentrarea familiilor vulnerabile în zone izolate. Ce s-a întâmplat în zona Pata Rât din Cluj-Napoca este un exemplu al modului în care relocarea familiilor de romi în zone izolate poate accentua segregarea”, a transmis ministrul Muncii pe pagina sa de Facebook.

Agenda vizitei de lucru la Dublin a inclus și o întrevedere bilaterală cu Li Andersson, preşedinta Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale din cadrul Parlamentului European. Cei doi oficiali au abordat teme legate de incluziunea socială și accesul egal la locuri de muncă.

Florin Manole a precizat că dialogul s-a concentrat pe „necesitatea integrării tinerilor în câmpul muncii, dar şi a femeilor, persoanelor cu dizabilităţi şi a romilor”, subliniind legătura directă dintre condițiile de locuire decente și șansele de angajare ale grupurilor defavorizate.

Zona Pata Rât, menționată de ministru ca exemplu negativ de politici locative, este situată la marginea municipiului Cluj-Napoca, în imediata vecinătate a rampei de deșeuri a orașului, preluând numele satului Pata din apropiere. Conform datelor disponibile, aici locuiesc în prezent aproximativ 1.500 de oameni, preponderent de etnie romă, printre care se numără și foarte mulți copii.

Această comunitate s-a extins treptat în ultimele decenii, pe fondul mutării și evacuării forțate a mai multor familii din diverse cartiere ale orașului. În prezent, o mare parte dintre rezidenți trăiesc în adăposturi improvizate și se confruntă cu lipsa utilităților de bază, având un acces extrem de redus la servicii medicale, educație și oportunități economice.