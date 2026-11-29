România ar putea lua în calcul prelungirea vieții profesionale cu doi ani și majorarea contribuției de asigurări sociale (CAS) de la 25% la 26% din salariul brut, pentru a reduce presiunea asupra sistemului public de pensii. Cele două măsuri au fost analizate de economiștii Asociației CFA România într-un studiu despre efectele schimbărilor demografice asupra finanțelor publice.

Studiul „Presiunea demografică și viitorul economic al României. Costul inacțiunii și necesitatea reformelor” analizează capacitatea statului de a finanța pensiile publice, sistemul de sănătate și serviciile de îngrijire de lungă durată în următoarele decenii.

Una dintre simulările realizate de specialiști ia în calcul aplicarea simultană a două măsuri: creșterea cu doi ani a vârstei efective de retragere din activitate și majorarea cu un punct procentual a contribuției CAS, de la 25% la 26% din salariul brut.

Suma suplimentară colectată ar urma să fie direcționată integral către Pilonul I, fără reducerea contribuției destinate fondurilor de pensii administrate privat, prin Pilonul II.

Economiștii atrag atenția că prelungirea vieții profesionale nu înseamnă automat creșterea uniformă a vârstei legale de pensionare pentru toate categoriile de angajați.

„Cei doi ani suplimentari reprezintă o creştere a vârstei efective de ieşire din activitate, nu automat o majorare uniformă a vârstei legale de pensionare”, explică aceștia.

Simulările pornesc de la ipoteza unei perioade medii de 18 ani în care o persoană încasează pensie și presupun că 75% dintre cei care își amână pensionarea continuă să lucreze legal și să plătească contribuții.

Prin aplicarea acestor măsuri, statul ar încasa mai mulți bani din contribuțiile sociale și ar reduce cheltuielile cu pensiile, deoarece o parte dintre angajați ar ieși mai târziu din activitate.

Creșterea contribuției la pensii nu reprezintă recomandarea principală a specialiștilor CFA România. Aceștia o văd mai degrabă ca pe o alternativă la care statul ar putea apela dacă reformele structurale nu vor reuși să reducă suficient presiunea asupra sistemului public.

„Obiectivul scenariilor centrale este tocmai evitarea unei dependenţe mai mari de taxe şi contribuţii prin lărgirea bazei de contributori şi creşterea capacităţii economiei”, spun economiștii.

Potrivit calculelor, aplicarea celor două măsuri ar reduce necesarul de finanțare a Pilonului I cu aproximativ 1,8 puncte procentuale din produsul intern brut (PIB).

În scenariul reformelor moderate, necesarul de finanțare a sistemului public de pensii în 2035 ar scădea de la 4,22% la 2,41% din PIB. În varianta unor reforme mai ambițioase, acesta s-ar diminua de la 3,19% la 1,40% din PIB.

Simularea nu diferențiază salariații în funcție de profesie, stare de sănătate, venituri sau istoricul contribuțiilor. De asemenea, calculele nu includ o recalculare a pensiei individuale pentru cei doi ani suplimentari de activitate.

O altă problemă identificată de economiști este diferența dintre numărul persoanelor care desfășoară activități economice și cel al celor care contribuie efectiv la sistemul public de pensii.

În 2025, România avea aproximativ 7,69 milioane de persoane ocupate, însă numai 5,75 milioane plăteau contribuții la sistemul public. Diferența de 1,94 milioane de persoane include lucrători independenți, persoane care practică agricultura de subzistență, lucrători familiali neremunerați și alte categorii profesionale.

În lipsa reformelor, numărul contribuabililor ar putea scădea la 5,24 milioane până în 2035. În schimb, dacă ar fi aplicate reforme ambițioase, acesta ar putea ajunge la 6,98 milioane.

Românii au o viață profesională mai scurtă decât media europeană

Durata estimată a vieții profesionale în România era de 32,7 ani în 2025, comparativ cu media de 37,5 ani înregistrată la nivelul Uniunii Europene.

„Românii nu muncesc puține ore, ci prea puțini ani”, afirmă specialiștii CFA România.

Economiștii explică diferența prin faptul că nu toate persoanele de vârstă activă au un loc de muncă, iar o parte dintre angajați trec prin perioade în care nu lucrează. Aceste situații reduc numărul mediu de ani petrecuți în activitate.

Problemele sunt vizibile și în cazul persoanelor aflate spre finalul carierei. În 2023, rata de ocupare pentru această categorie era de 51% în România, față de media de 66% din statele membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Printre măsurile propuse se numără îmbunătățirea condițiilor de muncă, organizarea unor cursuri de pregătire profesională și acordarea de stimulente pentru angajarea sau menținerea în activitate a persoanelor de peste 55 de ani.

Estimările Comisiei Europene indică o posibilă scădere a populației României de la aproximativ 19 milioane de locuitori în 2022 la 15 milioane în 2070.

Evoluția este asociată în principal cu numărul redus de nașteri în raport cu cel al deceselor, dar și cu creșterea speranței de viață, care va determina o pondere mai mare a persoanelor vârstnice în totalul populației.

În 2022, la fiecare 100 de persoane cu vârste între 20 și 64 de ani existau 33 de persoane de cel puțin 65 de ani. Până în 2070, raportul ar putea ajunge la 56 de persoane vârstnice la 100 de persoane din categoria de vârstă activă.

Potrivit economiștilor CFA România, intervalul 2035–2055 va fi unul deosebit de dificil, deoarece un număr mare de români născuți după 1966 va ajunge la vârsta pensionării, în timp ce numărul celor care lucrează și contribuie la sistem va continua să scadă.

În lipsa reformelor, raportul dintre pensia publică medie și salariul mediu brut din economie ar putea scădea de la 40,89% în 2030 la 31,88% în 2050 și la 27,21% în 2070.

Aceste estimări nu indică o diminuare a sumelor încasate de pensionari, ci o creștere mai lentă a pensiilor publice în comparație cu salariile.

Calculele nu includ veniturile pe care viitorii pensionari le-ar putea obține din fondurile administrate privat, prin Pilonul II. În toate cele trei scenarii analizate, specialiștii au luat în calcul majorarea treptată a contribuției la acest pilon, de la 4,75% din salariul brut în 2025 la 6% până în 2031.

Specialiștii CFA România au analizat trei variante privind capacitatea statului de a finanța pensiile publice, serviciile medicale și îngrijirea de lungă durată a persoanelor care au nevoie de ajutor.

Calculele indică următoarele necesități de finanțare din bugetul general în 2035, după luarea în considerare a contribuțiilor și a veniturilor suplimentare estimate:

Fără reforme: echivalentul a 7,16% din PIB.

Cu reforme moderate: echivalentul a 4,11% din PIB.Cu reforme ambițioase: echivalentul a 0,99% din PIB.

Chiar și în scenariul cel mai favorabil, statul ar avea nevoie de fonduri suplimentare pentru finanțarea celor trei sisteme până în 2061.

Printre soluțiile analizate se află creșterea numărului de persoane care lucrează și plătesc contribuții, reducerea muncii la negru, îmbunătățirea productivității, stimularea investițiilor și colectarea mai eficientă a taxelor și impozitelor.

Economiștii au precizat că rezultatele nu reprezintă prognoze certe, ci simulări ale efectelor pe care le-ar putea avea reformele.

„Demografia acestei ferestre generaționale nu mai poate fi schimbată în mod semnificativ, dar efectele sale economice și bugetare pot fi influențate”, au transmis economiștii.