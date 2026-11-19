La sfârșitul lui 2025, aproape 17 din o mie de autoturisme din București erau electrice. În Ialomița, mai puțin de două. Diferența apare din datele Institutului Național de Statistică, iar programul e-DRIVE, prin care statul dă firmelor până la 30.000 de euro pentru o mașină electrică, nu ține cont de județ: banii se dau, la punctaj egal, în ordinea depunerii.

Bucureștiul are 36,9% din toate mașinile electrice ale țării, deși are doar 15,4% din autoturisme. Împreună cu Ilfovul, ajunge la 42%. După București, cele mai multe mașini electrice raportate la parc sunt în Ilfov (12,2 la o mie), Cluj (10,4), Iași (9,4) și Timiș (8,3). Media națională este de șapte la o mie.

La polul opus se află Ialomița (1,9 la o mie), Călărași și Giurgiu (2,1), Teleorman și Vaslui (2,3). Tot aici însă mașinile electrice cresc cel mai repede. În Teleorman, numărul lor a crescut în doi ani de 2,6 ori, de la 97 la 251. În Mehedinți s-a mai mult decât dublat, de la 104 la 244, iar în Botoșani și Vaslui s-a dublat.

Diferența se vede și la motorină. În Sălaj și Bistrița-Năsăud, șapte din zece mașini merg pe motorină, potrivit datelor DRPCIV. În București, ponderea e de 35%, iar media națională, de 50,7%.

Firmele și celelalte persoane juridice dețin 1.243.563 de autoturisme, iar 45,9% dintre ele sunt înmatriculate în București și Ilfov. În Capitală, 38,3% din autoturisme sunt pe persoane juridice, față de 14,2% la nivel național.

Programul e-DRIVE plătește firmelor care își casează o mașină veche până la 30.000 de euro fără TVA pentru una electrică nouă. Bugetul, de 15 milioane de euro, ajunge pentru aproximativ 500 de mașini în toată țara, potrivit platformei e-drive.ai, iar la punctaj egal câștigă cine depune primul. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a lansat pe 3 noiembrie consultarea publică pentru ghidul programului, încheiată pe 18 noiembrie. Apelul de proiecte nu s-a deschis încă.

O firmă din Ialomița poate afla la fel de repede ca una din București dacă se califică. Platforma e-drive.ai, construită de consultanții de fonduri europene de la StartUP Projects, verifică gratuit, pornind de la CUI, eligibilitatea și pregătește dosarul contra unei sume modice, iar firma îl depune singură pe MySMIS2021. Potrivit platformei, aproape 3.000 de firme din toată țara și-au verificat deja eligibilitatea.

„Un patron de firmă mică nu are o zi liberă ca să citească un ghid de finanțare. Am făcut e-drive.ai ca să afle într-un minut dacă se califică și să primească dosarul gata de depus. Când se deschide apelul, contează cine e pregătit”, a declarat Andreea Szabo, consultant pe fonduri europene și fondatoarea e-drive.ai.