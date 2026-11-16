Folosirea unui autoturism al Serviciului de Protecție și Pază (SPP) pentru transportul unor invitați la nunta fiicei fostului premier Ilie Bolojan a stârnit controverse privind respectarea atribuțiilor legale ale instituției, potrivit România TV.

Acuzațiile sunt că un Volkswagen Touareg din dispozitivul de protecție al fostului premier ar fi fost trimis la aeroport pentru a-i prelua pe Cristina Bâtlan și pe soțul acesteia, Gabriel Traian.

Nunta a avut loc sâmbătă, 14 noiembrie, la Oradea, la Palazzo Grand Hall. Lucia Maria Bolojan s-a căsătorit cu Daniel Bota, fost fotbalist la FC Bihor. Printre invitați s-au numărat mai mulți lideri politici, între care Emil Boc, Vasile Blaga, Dan Motreanu și primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu.

Cristina Bâtlan și soțul său ar fi călătorit cu același avion în care s-a aflat și Ciprian Ciucu, însă primarul Capitalei ar fi fost preluat separat de la aeroport de edilul Oradei, Florin Birta.

Potrivit informațiilor apărute în presă, nu este clar cine a dispus deplasarea autoturismului SPP, dacă aceasta a fost autorizată conform procedurilor interne și dacă Ilie Bolojan s-a aflat în mașină.

Conform Legii nr. 191/1998, SPP are atribuții privind protecția și securitatea demnitarilor și a altor persoane îndreptățite să beneficieze de aceste servicii. Foștii premieri pot beneficia de protecție pentru o perioadă de doi ani de la încheierea mandatului.

Totuși, protecția acordată unui fost demnitar nu presupune automat că autoturismele și personalul instituției pot fi folosite pentru transportul invitaților la evenimente private.

Dacă se va confirma că deplasarea nu a avut legătură cu misiunea de protecție și nu a fost autorizată, ar putea fi declanșate verificări interne privind respectarea procedurilor și utilizarea resurselor publice. În funcție de concluzii, personalul implicat ar putea răspunde disciplinar, iar eventualele cheltuieli nejustificate ar putea fi recuperate.

O eventuală răspundere penală nu poate fi presupusă automat, ci ar depinde de existența unor indicii privind o faptă prevăzută de legea penală și de rezultatul cercetărilor. Până la clarificarea situației, nu există o concluzie oficială privind existența unor abateri sau responsabilitatea fostului premier.