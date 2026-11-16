Fiica lui Ilie Bolojan s-a căsătorit sâmbătă seara într-un spațiu de evenimente din Oradea, Palazzo Grand Hall, local deținut printr-o firmă în care este asociat Gheorghe Neag, fost consilier județean PNL. Potrivit informațiilor publicate de România TV, companii asociate acestuia și familiei sale au obținut, în ultimii ani, contracte publice de peste 67 de milioane de lei de la Primăria Oradea.

Numele lui Neag apare și în legătură cu alte firme care au avut contracte cu administrația județeană în perioada în care Bolojan conducea Consiliul Județean Bihor.

Palazzo Grand Hall, situat pe strada Ciheiului, a fost inaugurat în luna mai și are o capacitate de aproximativ 650 de persoane. La deschidere, Natalia Neag, soția lui Gheorghe Neag, spunea că spațiul a fost amenajat astfel încât nunțile și celelalte evenimente organizate acolo să aibă atmosfera unui palat.

Sala este operată de Balearia Food SRL, societate deținută în cote egale de Gheorghe Dumitru Neag și Adrian-Dănuț Țeț. Gheorghe Neag a fost consilier județean PNL în perioada 2016-2024, interval în care Ilie Bolojan s-a aflat la conducerea Consiliului Județean Bihor. Adrian-Dănuț Țeț are același nume de familie cu Beniamin Țeț, cumnatul primarului Oradei, Florin Birta, unul dintre colaboratorii politici ai lui Bolojan, potrivit presei locale.

România TV arată că mai multe companii legate de familia Neag au avut contracte cu administrații publice din Bihor, în special cu Primăria Oradea și Consiliul Județean.

Una dintre acestea este Flodor Transcom, firmă deținută de Gheorghe Neag și administrată de tatăl său, Dumitru Neag. În perioada 2025-2026, societatea ar fi obținut de la Primăria Oradea contracte în valoare totală de peste 67 de milioane de lei, fără TVA.

Printre lucrările atribuite se numără amenajarea Parcului Șanțul Cetății, lotul 3, pentru aproximativ 17,8 milioane de lei, modernizarea pietonalei Republicii – Corso, în valoare de 12,4 milioane de lei, și lucrările la Parcul I.C. Brătianu, estimate la 21,79 milioane de lei. Alte contracte vizează Parcul Libertății, pentru 7,25 milioane de lei, și modernizarea unui parc, pentru 8,41 milioane de lei.

Datele din Sistemul Electronic de Achiziții Publice, citate de publicația Bihoreanul, indică faptul că Flodor Transcom a avut 36 de contracte publice între 2017 și iulie 2025. Dintre acestea, 35 ar fi fost încheiate cu primării conduse de PNL, iar unul cu administrația din Sânmartin, condusă de PSD.

Bihoreanul a mai relatat că firma a câștigat patru dintre cele cinci contracte pentru amenajarea unor parcuri, în valoare cumulată de aproximativ 55 de milioane de lei. Publicația a remarcat că experiența anterioară a societății în acest domeniu ar fi inclus realizarea unui parc într-o localitate rurală.

O altă companie menționată este Asfamixt, asociată lui Dumitru Neag. Potrivit informațiilor prezentate de România TV, societatea a obținut de la Consiliul Județean Bihor contracte de peste 160 de milioane de lei în 2023 și 2024, când instituția era condusă de Ilie Bolojan.

Printre lucrări se numără drumul județean Padiș-Ic Ponor, în valoare de 59 de milioane de lei, lărgirea la patru benzi a drumului Oradea-Biharia, pentru 36,63 de milioane de lei, primul lot al Inelului Rutier Metropolitan Oradea, pentru 70,1 milioane de lei, și drumul Bicaciu-Ianoșda, în valoare de 16 milioane de lei.

Un alt om de afaceri amintit în material este Beniamin Rus, asociat grupului Selina și prezentat de România TV drept apropiat al lui Ilie Bolojan. Una dintre firmele patronate de acesta ar fi primit de la Primăria Oradea un contract de aproximativ opt milioane de euro pentru lucrări de regenerare urbană în cartierul Nufărul I, pe o suprafață de 7,78 de hectare. Contractul ar fi fost atribuit cu câteva zile înainte ca Bolojan să plece de la conducerea Guvernului, potrivit informațiilor publicate de Jurnalul.

În cazul societății Drum Asfalt, datele din SEAP prezentate de România TV indică 85 de contracte publice, cu o valoare totală de 4,38 miliarde de lei, TVA inclus. În material este amintită și o declarație atribuită lui Beniamin Rus, făcută în 2011: „Dacă Bolojan îmi cere, a doua zi sunt pe șantier!”.

Rus a fost judecat într-un dosar de corupție alături de Alexandru Kiss, fost vicepreședinte al Consiliului Județean Bihor. Potrivit publicației Bihon, cei doi au fost achitați în 2023 pentru acuzațiile de spălare a banilor, instanța stabilind că faptele nu există, și pentru acuzația de abuz în serviciu contra intereselor publice, întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală.

Contractele menționate și legăturile de afaceri prezentate nu reprezintă, în sine, dovada unor intervenții ilegale în atribuirea lucrărilor sau a unor fapte de corupție. În cazul dosarului în care a fost judecat Beniamin Rus, soluția instanței a fost de achitare.