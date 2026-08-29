Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a primit sâmbătă medalia „Pentru Democrație”, cea mai înaltă distincție acordată de Parlamentul Republicii Moldova, pentru sprijinul oferit municipiului Ungheni și dezvoltării proiectelor comune dintre cele două orașe.

Distincția i-a fost înmânată de președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, în cadrul sărbătorii dedicate orașului Ungheni.

Momentul are loc într-un context în care Cluj-Napoca și Ungheni marchează zece ani de colaborare, perioadă în care administrația clujeană a finanțat mai multe proiecte de infrastructură și dezvoltare urbană peste Prut.

Igor Grosu a declarat că medalia a fost oferită în semn de apreciere pentru relația construită între cele două comunități și pentru sprijinul constant acordat de Cluj-Napoca.

„M-am bucurat să fiu alături de ungheneni la această sărbătoare, în cadrul căreia am înmânat primarului Cluj-Napoca, Emil Boc, cea mai înaltă distincție a Parlamentului, medalia «Pentru Democrație», în semn de apreciere a prieteniei și sprijinului constant pe care îl oferă Ungheniului și Republicii Moldova”, a transmis Igor Grosu.

Președintele Parlamentului de la Chișinău a subliniat că sprijinul financiar și administrativ venit din partea municipiului Cluj-Napoca a contribuit la realizarea unor proiecte importante pentru orașul Ungheni.

Printre proiectele realizate cu sprijinul Clujului se numără renovarea a două parcuri municipale și modernizarea transportului urban din Ungheni.

Colaborarea dintre cele două administrații continuă și în prezent. La Ungheni sunt în desfășurare lucrări pentru amenajarea și modernizarea falezei lacului Delia, un proiect prezentat drept o premieră pentru oraș.

Igor Grosu a apreciat că astfel de parteneriate au un impact direct asupra comunităților locale și contribuie, în același timp, la apropierea localităților de pe cele două maluri ale Prutului.

Cluj-Napoca și Ungheni sunt orașe înfrățite din 2016. În ultimul deceniu, municipiul Cluj-Napoca a alocat peste 17 milioane de lei pentru susținerea proiectelor de dezvoltare urbană derulate la Ungheni, potrivit informațiilor citate de presa locală.

Emil Boc are deja o legătură simbolică importantă cu orașul din Republica Moldova. În 2023, acesta a primit titlul de cetățean de onoare al municipiului Ungheni, ca recunoaștere a contribuției sale la dezvoltarea relațiilor dintre cele două administrații.

Prezent la eveniment, primarul Clujului a transmis un mesaj referitor la apropierea dintre România și Republica Moldova și la perspectivele europene ale celor două state.

„Sper să ne revedem împreună acasă, în Uniunea Europeană, să construim pentru tinerii noștri cât mai multe oportunități și să le dăm toate motivele să rămână acasă și să se întoarcă acasă”, a declarat Emil Boc.

Ungheni, situat pe malul Prutului, are o importanță simbolică în relația dintre România și Republica Moldova. Orașul a fost unul dintre locurile asociate cu evenimentul „Podul de Flori”, organizat în 1990, când granița de pe Prut a fost deschisă temporar pentru întâlnirea oamenilor de pe cele două maluri.