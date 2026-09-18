Republica Moldova. Activele întreprinderilor de stat aflate în procedură de insolvabilitate se ridică la un miliard de lei, iar administratorii autori ai schemelor din insolvenţă rămân foarte influenţi. Este constatarea deputatului Dinu Plângău, președintele Comisiei parlamentare de anchetă privind activitatea întreprinderilor de stat.

Parlamentarul a comunicat că a elaborat un proiect de modificare a Legii insolvabilităţii, care ar pune capăt schemelor din domeniu. Proiectul rămâne însă blocat la Guvern, care tergiversează avizarea documentului.

Dinu Plângău susţine că la majoritatea întreprinderilor de stat, aflate în proces de insolvenţă, activele sunt pierdute sau furate.

„Am elaborat un proiect de lege, la care încă mai aștept avizul întârziat al Guvernului. Am venit cu propunerea capitalizării întreprinderilor cu potențial și cu proprietăți care au datorii doar la stat. Şi de valorificat măcar ce a rămas din ele. Vrea Guvernul să le privatizeze ulterior, s-o facă, decât să ajungă pe mâna bandiților sau să fie ruinate definitiv”, a declarat deputatul.

Dinu Plângău a vorbit şi despre administratorii de insolvenţă, care implementează diferite scheme şi presiunile pe care le face aceştia pentru a nu fi traşi la răspundere.

„Îm ultima perioadă a început o luptă cu abuzurile din sistemul insolvabilității. Oamenii sistemului sunt atât de înrădăcinați, încât folosesc orice pârghie: blogheri, jurnaliști, sunete, amenințări și pile pe la diferite instituții. Cu zâmbet înteligent nici nu ai crede că după culise acești oameni sunt capabili de orice.

,,Tak, aici avem active de 5 milioane, trei din ele deodată le punem deoparte. „sta-s nași zaslujinie denghi (aceştea sun banii pe care îi merităm n.r.). Dosarul îl lungim pe minim 6 ani ca să putem scoate tăt”. Este un fragment din stenograma unui dosar penal pe numele unui foarte faimos administrator/activist/profesionist, care încearcă să-și bage nasul și acum pe la Guvern”, a declarat deputatul.

Dinu Plângău a mai comunicat că a elaborat şi înregistrat un proiect de lege care are menirea să combată abuzul administratorilor autorizați. Însă se simte o opunere „enormă” .

Totodată, administratorii care încalcă legea, fac orice ca să scape nepedepsiţi. „Recent, Ministerul Justiției a lipsit de licență 2 administratori cu probleme grave. După trei ani în care nu a fost aplicată nici măcar o sancțiune disciplinară.

Încă mai recent, un alt administrator, implicat în administrarea proprietății statului și conform informațiilor de la FISCm ar fi încercat să prejudicieze statul de 18 milioane de lei a fost chemat la Comisia disciplinară (CADAA). Doar că pur întâmplător, omul în toată sănătatea a chemat ambulanța și a solicitat amânarea ședinței.

Pe mulți din ei și acest caz nu e o excepție, au fost sesizate organele de drept și sper mult să vină cu calificările legale”, a precizat parlamentarul.

Plângău a mai declarat că, dacă Ministerul Justiției a început a da semnale de luptă cu ilegalităţile din insolvenţă, la Ministerul Economiei „sunt întrebări”.

„La moment, atât transmit și sper semnalul să fie foarte clar. Când vorbim despre creanțe de sute de milioane și un miliard la stat, noi toți trebuie să înțelegem greutatea și povara oricărei decizii sau întâlniri”, a punctat Dinu Plângău.