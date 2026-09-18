Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că Guvernul Mureșan, susținut de PNL, USR și UDME nu are, în acest moment, un program de guvernare prezentat public. Liderul social-democrat a acuzat PNL și USR că sunt preocupate de împărțirea funcțiilor și a cerut ca prioritatea să fie prezentarea unui plan pentru România.

Siegfried Mureșan a fost nominalizat joi de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru, după consultările de la Palatul Cotroceni. PNL, USR și UDMR și-au anunțat susținerea pentru europarlamentarul liberal.

Grindeanu a criticat lipsa unui program pe care viitorul guvern să își bazeze mandatul. „N-au program, au o rotativă”, a transmis liderul PSD.

Sorin Grindeanu a declarat că, după perioada de blocaj politic, premierul desemnat și liderii partidelor care îl susțin ar fi trebuit să aibă pregătit un plan pentru guvernare.

„După ce au ținut țara blocată patru luni și jumătate pentru a rămâne pe funcții, mă așteptam ca premierul desemnat și liderii dreptei să aibă deja pregătit un lucru elementar: un plan pentru România”, a spus președintele PSD.

El a enumerat mai multe domenii despre care a considerat că ar trebui să existe măsuri clare: redresarea economiei, politica fiscală, protejarea puterii de cumpărare, susținerea investițiilor și păstrarea locurilor de muncă.

Grindeanu a mai cerut să fie clarificat dacă viitorul guvern intenționează să continue politica de austeritate asociată de PSD cu Guvernul Bolojan sau dacă va schimba direcția.

În mesajul său, liderul PSD a susținut că, înainte de prezentarea programului lui Siegfried Mureșan, discuțiile din zona PNL și USR au pus accent pe împărțirea funcțiilor.

„În schimb, înainte să vedem programul lui Siegfried Mureșan, remarcăm deja vechiul reflex al PNL și USR: împărțirea funcțiilor și a puterii”, a afirmat Grindeanu.

El a făcut referire și la perioada de așteptare a premierului desemnat înainte de formarea Guvernului.

„Am înțeles că domnul Mureșan are obiceiul de a-și lua «timp de gândire». Foarte bine. Poate după aceea vine cu ceva mai mult decât programul de vară «Jos PSD»”, a declarat președintele PSD.

În același mesaj, Sorin Grindeanu a făcut referire la evoluția monedei naționale după desemnarea lui Siegfried Mureșan.

„Între timp, leul a pierdut teren în fața euro de la desemnarea domnului Mureșan”, a susținut liderul PSD.

La final, președintele PSD a reiterat poziția partidului privind formarea noului guvern: „PSD este ferm: întâi programul pentru România, întâi măsurile pentru român”.

În prezent, Siegfried Mureșan are la dispoziție termenul constituțional pentru formarea Cabinetului și solicitarea votului de încredere al Parlamentului.