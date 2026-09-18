Ilie Bolojan a avut reacții total diferite în fața a două desemnări de premier venite din propriul partid. În iunie, liderul PNL s-a opus instalării unui Guvern condus de Adrian Veștea și a acuzat modul în care acesta fusese nominalizat. Trei luni mai târziu, Bolojan participă la negocieri și anunță sprijinul liberalilor pentru Siegfried Mureșan. Din declarațiile publice și deciziile luate de PNL rezultă o diferență esențială între cele două cazuri: Mureșan avea deja mandatul politic al partidului și fusese propus oficial de PNL, USR și UDMR, în timp ce desemnarea lui Veștea s-a făcut fără acordul conducerii liberale.

Desemnarea lui Siegfried Mureșan de către președintele Nicușor Dan a readus în discuție episodul Adrian Veștea și poziția adoptată atunci de Ilie Bolojan. Ambii sunt politicieni liberali, ambii au fost aleși de șeful statului pentru a încerca formarea unui Guvern, dar reacția conducerii PNL a fost diferită.

În cazul lui Veștea, Bolojan a vorbit despre un „act ostil”, iar partidul a decis că nu îi va vota Guvernul. În cazul lui Mureșan, liderul PNL vorbește despre participarea la negocieri, pune la dispoziția premierului desemnat experții partidului și spune că liberalii vor încerca să contribuie la formarea unui Executiv.

Diferența documentată dintre cele două situații ține în primul rând de modul în care candidaturile au ajuns pe masa președintelui și de mandatul primit din partea PNL.

Pe 14 iunie, Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru. Veștea era prim-vicepreședinte al PNL, însă candidatura sa nu fusese aprobată anterior de conducerea partidului.

Reacția lui Ilie Bolojan a venit imediat. Președintele PNL a arătat explicit că problema nu era doar faptul că el personal nu fusese informat, ci că întreaga conducere liberală fusese ocolită în procesul de desemnare.

„Nici conducerea PNL și nici eu, personal, nu am fost informați anterior de președinte în privința acestei decizii, un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea Guvernului în interesul PSD. Încercarea de a impune unui partid un premier din rândurile sale, fără a avea măcar o consultare prealabilă și după toate deciziile luate în unanimitate de forurile partidului, încalcă orice principiu de colaborare politică loială”, declara atunci Ilie Bolojan.

Declarația arată și argumentul invocat public de Bolojan la acel moment: un politician PNL fusese desemnat premier fără ca PNL să fi aprobat candidatura sa.

O zi mai târziu, problema nu mai era doar una între Bolojan și Nicușor Dan. Biroul Politic Național al PNL a votat oficial poziția partidului față de Adrian Veștea.

Pe 15 iunie, după o ședință de peste cinci ore, conducerea PNL a decis că parlamentarii liberali nu vor susține instalarea Guvernului Veștea. Ilie Bolojan a explicat public că decizia fusese determinată inclusiv de modalitatea în care se făcuse desemnarea.

„PNL nu va susține instalarea unui astfel de guvern, având în vedere atât modalitatea în care s-a făcut această desemnare, cu încălcarea spiritului democrației parlamentare, printr-o nominalizare a unui prim-vicepreședinte al PNL fără consultarea Partidului Național Liberal”, spunea liderul liberal.

Bolojan a introdus atunci un al doilea element: Adrian Veștea nu informase partidul înainte să accepte nominalizarea. Liderul PNL spunea că decizia partidului a fost luată și „având în vedere că PNL nu a fost anunțat de domnul Veștea cu privire la această nominalizare”.

Votul din conducerea PNL a fost clar: 41 de voturi pentru nesusținerea Guvernului Veștea, 13 împotrivă și două abțineri. Partidul i-a cerut totodată lui Adrian Veștea să renunțe la mandatul de premier desemnat. Adrian Veștea a ales să continue procedura, în ciuda solicitării venite din partea partidului. Ulterior, PNL a anunțat că desemnarea sa fusese făcută fără aprobarea forurilor statutare și că deciziile conducerii partidului erau obligatorii pentru membrii formațiunii.

Prin urmare, ruptura dintre PNL și candidatul desemnat nu s-a limitat la faptul că Bolojan aflase târziu. Exista o decizie oficială a conducerii partidului împotriva formulei politice în care Veștea încerca să formeze Guvernul.

Situația lui Siegfried Mureșan pornește de la o premisă diferită. Pe 26 iunie, cu aproape trei luni înainte de desemnarea făcută acum de Nicușor Dan, PNL, USR și UDMR îl prezentaseră împreună drept propunerea lor pentru funcția de prim-ministru. Mai mult, candidatura sa fusese votată înainte în conducerea PNL. Cel care a anunțat public acest lucru a fost chiar Ilie Bolojan.

„Vreau să mulțumesc colegilor care reprezintă astăzi USR și UDMR pentru că, în baza discuțiilor pe care le-am avut în aceste zile, am hotărât să îl susținem pe domnul Siegfried Mureșan ca propunere de premier”, declara liderul PNL pe 26 iunie.

Ilie Bolojan explica atunci și motivele pentru care cele trei formațiuni îl propuneau.

„Este o propunere care se bazează pe experiența dânsului în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene, a bugetelor mari de investiții, este un om profesionist, un om care a dovedit în acești ani că este atașat valorilor europene și credem că pentru actuala perioadă este o soluție pentru România”, afirma liderul liberal.

PNL anunțase explicit că Biroul Politic Național votase sprijinirea lui Siegfried Mureșan. Din acest motiv, atunci când Nicușor Dan a revenit în septembrie asupra variantei Mureșan, președintele nu a ales un liberal care nu avea mandatul propriului partid, cum se întâmplase în disputa privind Adrian Veștea. A desemnat un politician a cărui candidatură fusese deja votată de PNL și prezentată oficial de Bolojan.

O altă diferență apare în modul în care Bolojan a aflat despre cele două nominalizări. În cazul Veștea, liderul PNL nu fusese informat înainte nici de președinte, nici de candidatul desemnat. Bolojan a invocat ulterior explicit acest lucru atunci când a explicat decizia partidului de a nu susține Guvernul Veștea.

În cazul lui Siegfried Mureșan, Nicușor Dan nu l-a informat direct nici de această dată pe liderul PNL. Surse apropiate negocierilor citate de HotNews au arătat că președintele l-a sunat pe Mureșan cu aproximativ 30 de minute înainte de anunț. Mureșan a făcut însă ceea ce Veștea nu făcuse în iunie: l-a informat pe Bolojan înainte ca desemnarea să fie anunțată.

„Am aflat ieri, înainte, cu aproximativ 30 de minute, prin informația pe care mi-a comunicat-o domnul Siegfried Mureșan, despre intenția președintelui României de a-l nominaliza în această poziție. Chiar dacă această nominalizare s-a făcut cu aproape trei luni de zile întârziere, responsabilitatea pe care o avem este la fel de valabilă și acum trei luni și astăzi, în a încerca, după posibilitățile pe care le avem, funcție de ponderea noastră electorală, să formăm un guvern și Partidul Național Liberal va trata cu responsabilitate această situație”, a declarat vineri Ilie Bolojan.

Referirea lui Bolojan la cele „aproape trei luni” trimite chiar la momentul din 26 iunie, când PNL, USR și UDMR îl propuseseră pentru prima dată pe Mureșan.

Din motivele prezentate public de Ilie Bolojan și din deciziile oficiale ale PNL rezultă că diferența dintre cele două situații este în primul rând una de mandat politic și de procedură în interiorul partidului.

Adrian Veștea a fost desemnat fără consultarea PNL și fără aprobarea prealabilă a conducerii partidului. Ulterior, BPN a decis explicit că Guvernul său nu va primi voturile liberalilor și i-a cerut să renunțe la mandat.

Siegfried Mureșan se află într-o situație diferită: candidatura sa fusese votată chiar de conducerea PNL, fusese anunțată public de Bolojan și era susținută într-o formulă comună cu USR și UDMR. Prin urmare, nu există suficiente elemente pentru a concluziona că diferența de atitudine a lui Bolojan este determinată de o preferință personală între Mureșan și Veștea. Ceea ce poate fi stabilit din declarațiile publice este că cei doi au ajuns la desemnare prin proceduri politice diferite.

În cazul Veștea, Bolojan a considerat că PNL fusese ocolit, iar partidul a respins oficial candidatura. În cazul Mureșan, candidatul are deja în spate o decizie a conducerii PNL pe care Bolojan însuși a anunțat-o în urmă cu aproape trei luni.

Schimbarea de context este vizibilă și în ceea ce face conducerea liberală după desemnare.

Siegfried Mureșan s-a afișat vineri alături de Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Tanczos Barna și a anunțat începerea discuțiilor pentru formarea Guvernului.

Bolojan a spus, la rândul său, că PNL își va pune experții și informațiile la dispoziția premierului desemnat pentru pregătirea programului de guvernare.

„Așa cum a precizat domnul Mureșan, în zilele următoare, prin experții noștri din ministere, prin colegii de partid, vom furniza toate datele necesare, în așa fel încât viziunea pe care dânsul o are să se bazeze pe date corecte legate de situația țării. Nu vom veni cu programe și nu vom susține programe care nu se bazează pe realități, care creează așteptări, care nu pot fi acoperite de situația noastră economică”, a declarat Bolojan.