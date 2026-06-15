Premierul desemnat Adrian Veștea a făcut primele dezvăluiri despre modul în care s-a ajuns la nominalizarea sa pentru funcția de prim-ministru. Acesta a afirmat că negocierile politice s-au încheiat târziu, iar președintele Nicușor Dan le-a cerut tuturor celor implicați să păstreze discreția până la anunțul oficial.

Din acest motiv, spune Veștea, nici măcar membrii familiei sale nu au fost informați din timp despre decizia care urma să fie făcută publică.

Veștea a spus că discuțiile privind desemnarea sa pentru funcția de premier s-au încheiat abia sâmbătă seara, iar cerința principală a fost păstrarea secretului până la anunțul oficial.

„Sâmbătă a fost momentul în care toate aceste discuții s-au terminat foarte târziu. Din perspectiva domnului președinte, a zis că a trebuit să păstrăm discreția”, a declarat premierul desemnat.

Veștea a mărturisit că, din acest motiv, soția sa a aflat despre nominalizare cu doar câteva minute înainte de conferința de presă în care decizia a fost făcută publică.

„Soția mea a aflat cu 10 minute înainte de ora 21.00. Am fost nevoit să fac acest lucru. Nu mi-aș fi dorit ca, prin atitudinea mea, să creez un disconfort în această perioadă pentru țară”, a spus acesta.

Premierul desemnat a precizat că și-a sunat personal cei doi fii înainte de anunțul oficial pentru a nu afla vestea din spațiul public.

Adrian Veștea a vorbit și despre dialogul cu președintele PNL, Ilie Bolojan, afirmând că a încercat să îl contacteze imediat după nominalizare.

„L-am sunat imediat după această conferință de presă și această nominalizare. Am trimis mesaj. Dovada este că acest mesaj este încă pe telefonul meu și am așteptat, de bună-credință, să avem un dialog constructiv”, a declarat premierul desemnat.

Întrebat despre reacțiile din interiorul Partidului Național Liberal, Veștea a spus că se așteaptă la discuții în cadrul conducerii partidului, însă are încredere că parlamentarii liberali vor da dovadă de responsabilitate.

Premierul desemnat a vorbit și despre sprijinul parlamentar pe care se bazează pentru a obține votul de învestitură.

Pentru ca noul Guvern să fie aprobat, este nevoie de cel puțin 233 de voturi în Parlament. Adrian Veștea spune că primul sprijin pe care îl așteaptă este cel al colegilor din PNL.

„Mă bazez pe colegii mei din Partidul Național Liberal, care am toată convingerea că vor da dovadă de luciditate și de responsabilitate într-un moment dificil”, a declarat acesta.

Premierul desemnat a avertizat că prelungirea actualei crize politice sau declanșarea alegerilor anticipate ar putea afecta România într-un moment sensibil din punct de vedere economic și geopolitic.

„Cine consideră astăzi că putem să continuăm această stare de provizorat se înșală. Nu se va ajunge nicăieri”, a afirmat Veștea.

Întrebat dacă intenționează să reconstruiască actuala formulă de guvernare, Adrian Veștea a evitat să ofere detalii despre negocierile aflate în desfășurare.

În schimb, acesta a transmis că va încerca să obțină susținerea tuturor partidelor democratice, pro-europene și pro-occidentale din Parlament.

„Aștept să identific toate forțele politice democratice, pro-europene și pro-occidentale pentru a putea să facem să trecem acest guvern”, a declarat premierul desemnat.

Veștea a precizat că programul de guvernare rămâne neschimbat și că, după consultările din interiorul PNL, vor începe negocierile cu celelalte formațiuni parlamentare.

Potrivit premierului desemnat, prima etapă o reprezintă discuțiile cu liderii și parlamentarii PNL.

Ulterior, vor urma negocieri cu celelalte partide care susțin parcursul european și euroatlantic al României. În perioada următoare vor fi stabilite atât structura viitorului Cabinet, cât și numele miniștrilor care vor face parte din echipa guvernamentală.

Până la votul de învestitură, Adrian Veștea trebuie să obțină susținerea unei majorități parlamentare care să permită instalarea noului Guvern și încheierea perioadei de incertitudine politică.