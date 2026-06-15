Politica

PNL, ședința decisivă după desemnarea lui Veștea

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PNL, ședința decisivă după desemnarea lui Veșteasursa: Facebook
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Biroul Politic Național al PNL a fost convocat pentru luni, la ora 17.00, la inițiativa președintelui partidului, Ilie Bolojan, pentru a discuta nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru.

Ședință de BPN la PNL, luni după- amiază

Ședința BPN al PNL vine după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat duminică premier pe Adrian Veștea, fost ministru al Dezvoltării și prim-vicepreședinte al partidului.

Șeful statului a anunțat duminică faptul că Eugen Tomac și-a depus mandatul și a susținut că, în acest moment, „este clar că o soluție politică este cea potrivită”.

Totodată, președintele l-a descris pe Adrian Veștea drept „o persoană categoric pro-occidentală”, cu experiență administrativă și cu responsabilitatea gestionării bugetelor.

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Bolojan, acuzații dure pentru Nicușor Dan

Decizia a generat tensiuni în interiorul PNL. Ilie Bolojan a criticat modul în care a fost făcută desemnarea, arătând că aceasta nu a fost discutată în prealabil cu conducerea partidului și a calificat gestul drept „un act ostil” și „o încercare de rupere a PNL”.

Eugen Tomac, Nicușor Dan și Adrian Veștea

Eugen Tomac, Nicușor Dan și Adrian Veștea . Sursă foto: Presidency.ro

Liderul liberal a acuzat lipsa de consultare politică, afirmând că „încercarea de a impune unui partid un premier din rândurile sale, fără a avea măcar o consultare prealabilă și după toate deciziile luate în unanimitate de forurile partidului, încalcă orice principiu de colaborare politică loială”.

Veștea spune că vrea susținerea PNL

La rândul său, Adrian Veștea a declarat că își dorește susținerea întregului Partid Național Liberal pentru formarea unui guvern stabil și a respins ideea unor diviziuni interne.

„Eu cred că mâine voi avea forța de a-i putea convinge, de a pune țara pe primul plan, de a trata cu responsabilitate acest moment și de a-mi fi alături”, a afirmat premierul desemnat.

Acesta a mai susținut că România „nu își permite instabilitate politică” și că ar fi necesară „construirea unei majorități solide pentru continuarea reformelor”.

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