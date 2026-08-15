Președinta Curții Constituționale a României (CCR), Elena-Simina Tănăsescu, respinge speculațiile potrivit cărora cauzele aflate pe rolul Curții ar fi discutate în afara procedurilor prevăzute de lege. Mesajul vine după ce în spațiul public au apărut informații despre o întâlnire pe care aceastabar fi avut-o cu premierul demis Ilie Bolojan.

CCR a transmis un punct de vedere în urma solicitărilor venite din partea jurnaliștilor, susținând că demersul urmărește „corecta informare a opiniei publice”.

„Președinta Curții Constituționale a României, doamna prof. univ. dr. Elena-Simina Tănăsescu, respinge ferm și categoric orice speculație privind discutarea cauzelor aflate pe rolul Curții în afara cadrului strict legal”, transmite Curtea Constituțională.

Președinta CCR, Elena-Simina Tănăsescu, s-ar fi întâlnit vineri cu premierul interimar Ilie Bolojan.

Întâlnirea ar fi avut loc în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean.

Potrivit informațiilor vehiculate în ultimele ore, discuția s-ar fi încheiat în jurul orei 14:30. Elena-Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan ar fi fost văzuți ieșind pe rând din biroul șefului Senatului.

Întâlnirea are loc cu puțin timp înainte ca judecătorii CCR să analizeze mai multe cauze cu implicații politice și financiare. Luni, 17 august, judecătorii CCR ar putea pronunța deciziile privind obiecțiile de neconstituționalitate depuse împotriva Legii ANI de un grup de senatori și de președintele Nicușor Dan. Elena-Simina Tănăsescu este raportor în dosarul referitor la această lege.

Judecătorul Bogdan Mateescu îi solicită președintei Curții Constituționale, Elena-Simina Tănăsescu, să ofere explicații publice după informațiile apărute despre presupusa întâlnire cu premierul demis Ilie Bolojan. Magistratul susține că, în cazul în care întâlnirea a avut loc, șefa CCR ar trebui să ia în calcul demisia pentru a proteja imaginea și credibilitatea instituției.

„Pentru a apăra ideea de justiție constituțională ai cărei destinatari suntem cu toții și pentru a sublinia că statul ăsta de drept nu înseamnă discuții obscure prin birourile demnitarilor participanți în aparente conflicte constituționale. Pentru a pastra, astfel, cu totul si aparenta unui echilibru nespecific doar regimurilor totalitare, inclusiv dictaturilor cosmetizate in aparenta unor democratii”, a scris judecătorul pe Facebook.