Judecătorul Bogdan Mateescu îi cere președintei Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, să ofere explicații după informațiile legate de presupusa întâlnire cu premierul demis Ilie Bolojan. Magistratul consideră că, dacă întâlnirea a avut loc, șefa CCR ar trebui să se gândească la demisie pentru a proteja imaginea și credibilitatea instituției.

Judecătorul consideră că o astfel de situație trebuie clarificată public, mai ales în contextul în care CCR urma să analizeze mai multe acte normative cu impact politic și financiar.

„Pentru a apăra ideea de justiție constituțională ai cărei destinatari suntem cu toții și pentru a sublinia că statul ăsta de drept nu înseamnă discuții obscure prin birourile demnitarilor participanți în aparente conflicte constituționale. Pentru a pastra, astfel, cu totul si aparenta unui echilibru nespecific doar regimurilor totalitare, inclusiv dictaturilor cosmetizate in aparenta unor democratii”, a scris judecătorul pe Facebook.

Bogdan Mateescu afirmă că președinta Curții Constituționale are obligația de a lămuri public informațiile apărute despre presupusa întrevedere cu Bolojan.

„Cred și eu că doamna prof. univ. dr. Simina Tănăsescu este datoare înainte de toate cu explicații întregii societăți”, a continuat el.

Judecătorul adaugă că eventualele suspiciuni care pot afecta imaginea Curții trebuie clarificate, indiferent de poziția ocupată de persoana vizată.

În mesaj, judecătorul Bogdan Mateescu face referire la un episod anterior din cariera Simonei Tănăsescu. El amintește că aceasta a demisionat din funcția de consilier prezidențial după o discuție cu un judecător al Curții Constituționale.

„Altădată, tot în urma unei discuții inadecvate cu un judecător constituțional, domnia sa a înțeles importanța funcției deținute și a dat un exemplu de demnitate, demisionând. Demnitatea este o trasatura de caracter, iar nu atasata vreunei (alte) functii. De aceea orice speculatie verosimila daunatoare trebuie in mod necesar explicata public de la acest nivel”, a continuat acesta.

Bogdan Mateescu afirmă că situația nu este legată doar imaginea președintei Curții Constituționale, ci poate avea consecințe asupra încrederii publice în instituție.

„Dar dincolo de demnitate, în joc este credibilitatea gardianului respectării legii fundamentale în țara noastră, să nu ne ascundem după deget. Este, așadar, important ca toți să știm dacă e reală întâlnirea avută, pentru că în caz afirmativ, timingul (față de momentul adoptării unor decizii cu impact) nu ajută deloc”, mai spune judecătorul.

Potrivit unor surse, președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, s-ar fi întâlnit vineri, 14 august, cu Ilie Bolojan.

Întâlnirea ar fi avut loc la Senat, în biroul președintelui Mircea Abrudean, cu trei zile înainte ca judecătorii CCR să se reunească pentru a analiza mai multe acte normative cu impact politic și financiar.

Momentul este cu atât mai important cu cât judecătorii CCR ar putea pronunța luni, 17 august, deciziile privind obiecțiile de neconstituționalitate formulate împotriva Legii ANI, atât de un grup de senatori, cât și de președintele Nicușor Dan. Simina Tănăsescu este raportor în cazul acestei legi.

Printre actele aflate pe agenda Curții se numără și noua Lege a integrității.