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Incendiu uriaș în Belgia. Uniunea Europeană trimite avioane și elicoptere pentru cel mai mare dezastru natural din istoria țării

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Incendiu uriaș în Belgia. Uniunea Europeană trimite avioane și elicoptere pentru cel mai mare dezastru natural din istoria țăriiIncediu. Sursa foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Uniunea Europeană a intervenit de urgență sâmbătă prin trimiterea a trei elicoptere și două avioane specializate în stingerea incendiilor către Belgia. Demersul vine în urma solicitării oficiale transmise de autoritățile de la Bruxelles, care se confruntă cu un incendiu de vegetație de o amploare fărā precedent pe teritoriul național, conform Reuters.

Incendiu uriaș în Belgia. Uniunea Europeană trimite avioane și elicoptere pentru cel mai mare dezastru natural din istoria țării

Focul a izbucnit în cursul zilei de vineri în cadrul rezervației naturale High Fens, cea mai extinsă arie protejată din estul Belgiei. Pentru limitarea dezastrului, echipajele de pompieri au primit sprijin direct din partea fermierilor locali și a cadrelor militare.

Suprafață record mistuită de flăcări în provincia Liège

Conform datelor furnizate de presa locală pe baza estimărilor prezentate de guvernatorul provinciei Liège, suprafața afectată a atins aproximativ 1.600 de hectare până sâmbătă după-amiază.

În cazul în care aceste cifre vor fi confirmate oficial, evenimentul devine cel mai grav incendiu de vegetație din istoria Belgiei. Pagubele depășesc bilanțul înregistrat în anul 2011, când un alt incendiu masiv a distrus aproape 1.400 de hectare, conform evidențelor gestionate de Sistemul european de informații privind incendiile forestiere.

Uniunea Europeană

Uniunea Europeană. Sursă foto: Pixabay

Sprijin internațional și eforturi susținute la sol

Resursele aeriene mobilizate prin intermediul mecanismului european de protecție civilă sunt furnizate de Cehia, Suedia și Țările de Jos, conform precizărilor făcute de comisarul european pentru gestionarea crizelor, Hadja Lahbib.

Echipele de intervenție de la sol folosesc pompe de mare putere pentru a extrage apă din lacurile din apropiere, acțiune coordonată în strânsă legătură cu autoritățile regionale din Valonia.

Valurile de căldură succesive și impactul schimbărilor climatice

Tragicul eveniment survine pe fondul celui de-al cincilea val de căldură extremă înregistrat în această vară în Belgia și în alte regiuni ale Europei. Seceta prelungită și temperaturile deosebit de ridicate au creat mediul ideal pentru izbucnirea și extinderea rapidă a focarelor.

Cercetătorii atrag atenția că fenomenele meteorologice extreme sunt amplificate direct de schimbările climatice cauzate de activitatea umană, generând condiții favorabile pentru propagarea accelerată a incendiilor pe durate mult mai lungi.

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