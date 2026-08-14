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SUA verifică „loialitatea” aliaților NATO înaintea unor posibile reduceri militare în Europa

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SUA verifică „loialitatea” aliaților NATO înaintea unor posibile reduceri militare în EuropaNATO / sursa foto: arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Statele Unite au transmis statelor NATO un chestionar prin care urmăresc să afle în ce măsură aliații se aliniază politicilor administrației Donald Trump, înainte de finalizarea evaluării privind prezența militară americană în Europa. Demersul, relatat de Bloomberg, intervine în condițiile în care aliații se așteaptă la posibile reduceri ale numărului de militari și ale sprijinului oferit de Washington pe continent.

Ce vor să afle Statele Unite de la aliații NATO

Documentul trimis recent statelor membre NATO conține mai multe întrebări referitoare atât la pozițiile politice ale acestora, cât și la relațiile militare și comerciale cu Statele Unite. Potrivit sursei citate , Washingtonul vrea să știe dacă fiecare stat a sprijinit „în mod public” politica externă a SUA și ce „restricții” a introdus în privința utilizării bazelor sale de către forțele americane.

Chestionarul include și întrebări privind achizițiile de armament. Statele membre sunt întrebate dacă cumpără echipamente produse de companii americane din industria de apărare și dacă s-au opus public unor reglementări care „împiedică” atribuirea de contracte firmelor din SUA.

Printre întrebările incluse în document se află și: „A demonstrat țara că se aliniază abordării americane «puternică, clară și discretă»?”. Formularea face trimitere la o expresie utilizată de secretarul american al Apărării, Pete Hegseth.

Mai mulți aliați și-au exprimat nemulțumirea față de această inițiativă și consideră că Washingtonul încearcă să îi determine să se alinieze ideologic politicilor americane în schimbul protecției oferite de SUA, potrivit unor surse citate de Bloomberg.

Donald Trump

Donald Trump. Sursă foto: whitehouse.gov

Prezența militară americană în Europa, în curs de evaluare

O eventuală legare a angajamentelor americane de securitate de gradul de susținere politică acordat Washingtonului ar putea modifica relația transatlantică construită după Al Doilea Război Mondial. Timp de decenii, această relație s-a bazat pe garanțiile militare oferite de SUA chiar și în perioadele în care Washingtonul și capitalele europene au avut poziții politice diferite.

Administrația Trump a sprijinit deja forțe de dreapta din state precum Germania și Ungaria și a promis suplimentarea trupelor după victoria candidatului pe care îl susținea în alegerile prezidențiale din Polonia.

Chestionarul a fost trimis la câteva săptămâni după începerea unei evaluări de șase luni a prezenței militare americane în Europa. Procesul ar urma să fie finalizat până în decembrie.

În rândul statelor NATO există așteptări ca evaluarea să ducă la reduceri importante ale sprijinului oferit de Statele Unite, inclusiv în privința militarilor staționați pe continent și a capacităților pe care Washingtonul le-ar putea mobiliza în eventualitatea unui atac.

Washingtonul și aliații, în dezacord pe mai multe teme

Întrebările transmise de SUA ating indirect și teme care au provocat divergențe între Washington și aliații săi din NATO. Printre acestea se află atacurile americane asupra Iranului, operațiunea de capturare a liderului venezuelean Nicolas Maduro și intenția unor state europene de a direcționa mai multe contracte din industria de apărare către companii din Europa.

Documentul a fost trimis mai întâi ambasadelor statelor NATO din Washington, iar în această săptămână a ajuns și la sediul Alianței Nord-Atlantice de la Bruxelles.

Reprezentanții SUA urmează să discute evaluarea cu aliații NATO la Bruxelles, spre sfârșitul acestei luni.

Procesul poate duce la o nouă diminuare a prezenței militare americane pe continent. Statele Unite au anunțat deja retragerea a 5.000 de militari din Germania și redistribuirea altor forțe, fără ca acestea să fie înlocuite. Donald Trump a promis însă trimiterea unor militari suplimentari în Polonia după alegerea lui Karol Nawrocki în funcția de președinte.

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