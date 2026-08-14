Trump, decizie crucială privitoare la navele Marinei SUA

Administrația Donald Trump vrea să accelereze extinderea și modernizarea Marinei SUA printr-un mecanism care ar permite, în anumite condiții, construirea temporară a unor nave destinate forțelor navale ale SUA în șantiere din afara țării, potrivit Reuters. Ulterior, producția ar urma să fie transferată pe teritoriul american.

Măsura este prevăzută într-un memorandum prezidențial semnat joi și urmărește să răspundă deficitului de capacitate al industriei navale americane. Potrivit documentului, constructorii străini care se angajează să investească semnificativ și pe termen lung în infrastructura navală din Statele Unite ar putea realiza primele două nave în propriile șantiere.

După această etapă inițială, producția ar trebui mutată în SUA. Pentru a participa la program, companiile străine ar urma să construiască un nou șantier naval american sau să achiziționeze ori să preia o participație majoritară într-o unitate existentă. Totodată, acestea trebuie să contribuie la pregătirea și dezvoltarea forței de muncă americane.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, trebuie să elaboreze programul pe baza așa-numitului „model Finlanda”, mecanism utilizat deja de Garda de Coastă a SUA.

Principiul este ca primele nave să fie construite într-un șantier al unei țări aliate, în paralel cu dezvoltarea unor noi capacități industriale în Statele Unite. După finalizarea primelor două nave, producția este transferată pe teritoriul american.

Memorandumul tratează această soluție drept una de tranziție, menită să reducă perioada de așteptare până când șantierele americane vor dispune de capacitatea necesară.

Printre navele care ar putea intra în program se află nave militare de suprafață destinate misiunilor antisubmarin, operațiunilor de luptă și escortării convoaielor. Sunt vizate, de asemenea, nave de transport roll-on/roll-off și vase utilizate pentru realimentarea cu combustibil în larg.

Documentul nu indică însă o comandă concretă către un anumit constructor sau o anumită țară. Pentagonul trebuie să stabilească detaliile de implementare.

Decizia vine pe fondul dificultăților industriei navale americane, afectată de lipsa capacităților suficiente, întârzieri și costuri în creștere. Administrația Trump consideră că dezvoltarea flotei necesită atât extinderea infrastructurii, cât și accesul la tehnologii și proiecte deja testate.

Prin urmare, Washingtonul încearcă să folosească pe termen scurt capacitățile aliaților, în timp ce investește în refacerea bazei industriale proprii. Construirea unor șantiere noi și pregătirea personalului necesar sunt procese care pot dura ani.

Industria navală sud-coreeană ar putea beneficia în mod special de noul mecanism. Companii precum Hanwha au făcut deja investiții în Statele Unite. În 2024, Hanwha a achiziționat Philly Shipyard din Philadelphia, ceea ce ar putea să îi ofere un avantaj în contextul noilor reguli.

SUA și Coreea de Sud își extind în paralel cooperarea în domeniul construcțiilor navale, iar Seul s-a angajat să investească 150 de miliarde de dolari în sectorul naval american, în cadrul unui pachet mai amplu de investiții.

În acest scenariu, primele nave ar putea fi construite în Coreea de Sud, urmând ca producția ulterioară să fie mutată în Statele Unite.

Planul lui Trump se lovește însă de o problemă legislativă. În mod obișnuit, legislația americană nu permite ca navele destinate forțelor armate ale SUA să fie construite în șantiere navale străine.

Există însă o excepție care îi permite președintelui să autorizeze o astfel de construcție dacă aceasta este considerată necesară pentru securitatea națională și dacă este notificat Congresul.

Administrația Trump intenționează să utilizeze această prerogativă, în timp ce Congresul analizează măsuri prin care posibilitatea de a construi nave militare în străinătate ar putea fi restrânsă.

Un proiect privind politica de apărare pentru anul fiscal 2027 conține deja prevederi care urmăresc să blocheze folosirea fondurilor pentru achiziționarea unor nave de război americane construite peste hotare.

Astfel, memorandumul nu reprezintă o liberalizare nelimitată a construcțiilor navale militare în străinătate, ci instituie o soluție temporară și condiționată.

În paralel, Trump îi solicită lui Pete Hegseth să pregătească înființarea unui al cincilea șantier naval al Marinei americane. Noua infrastructură ar urma să fie concentrată în special pe repararea submarinelor și portavioanelor.

Potrivit informațiilor citate în material, acesta ar fi primul șantier naval public nou al Marinei SUA construit în peste 80 de ani.

Strategia combină, astfel, folosirea temporară a capacităților aliaților cu investițiile în infrastructura americană. Obiectivul final este creșterea capacității SUA de a construi și întreține nave militare într-un context în care competiția navală cu China reprezintă una dintre principalele preocupări strategice ale Washingtonului.