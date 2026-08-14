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Meghan Markle ar fi renunțat la inelul de logodnă. Gestul care a reaprins speculațiile despre relația cu prințul Harry

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Meghan Markle ar fi renunțat la inelul de logodnă. Gestul care a reaprins speculațiile despre relația cu prințul HarryMeghan Markle. Sursa foto: Instagram
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Din cuprinsul articolului

Meghan Markle a participat singură la proiecția documentarului „Cookie Queens”, produs de organizația Girl Scouts și realizat cu implicarea sa. Ducesa de Sussex a atras atenția prin faptul că nu a purtat inelul de logodnă, iar gestul a alimentat speculațiile legate de relația ei cu prințul Harry, potrivit Express.

Meghan Markle, fără inelul de logodnă la un eveniment. Gestul care a atras atenția asupra relației cu Harry

Evenimentul are loc într-o perioadă în care cei doi au programe diferite. Meghan se ocupă de proiectele sale din Los Angeles și de discuțiile privind colaborările cu Netflix, în timp ce Harry își concentrează atenția asupra activităților caritabile și încearcă să repare relația cu tatăl său, Regele Charles.

Potrivit unor surse citate de presa britanică, lipsa inelului nu ar fi fost întâmplătoare. O sursă citată de revista Closer susține că Meghan este „prea atentă la imaginea sa publică pentru a ieși din greșeală fără inel”.

Meghan Markle

Meghan Markle. Sursa foto: Colaj EVZ

Ce s-ar afla în spatele deciziei

Aceeași sursă consideră că gestul ar putea reprezenta un mesaj transmis inclusiv prințului Harry.

„Este aproape ca și cum le-ar reaminti tuturor, inclusiv lui Harry, că este în continuare femeia independentă, sigură pe ea și ambițioasă de care el s-a îndrăgostit”, a afirmat sursa.

Diferențele dintre programele celor doi au alimentat în ultima perioadă speculațiile privind o posibilă distanțare. Totuși, informațiile apărute în presa britanică arată că Harry și Meghan continuă să petreacă timp împreună și să ia masa în familie.

Prințul Harry a obținut un rezultat surprinzător într-un sondaj

Prințul Harry a atras atenția și prin rezultatul obținut într-un sondaj realizat de Daily Express. Cititorii care au participat la sondaj au fost întrebați care membru al Familiei Regale consideră că o reprezintă cel mai bine.

Harry a primit 42 de voturi din cele 2.446 de răspunsuri. Prințul Edward a fost ales de 10 participanți, iar Ducesa de Edinburgh, Sophie, a primit 29 de voturi.

Harry a renunțat la statutul de membru activ al Familiei Regale în 2020 și s-a mutat ulterior în Statele Unite împreună cu Meghan.

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