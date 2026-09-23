Prințul Harry ar pregăti un documentar despre prințesa Diana

Prințul Harry ar pregăti un nou documentar despre mama sa, prințesa Diana, în apropierea împlinirii a 30 de ani de la moartea acesteia. Informațiile despre proiect apar la scurt timp după lansarea cărții unchiului său, Charles Spencer, fratele Dianei, care readuce în atenție relația prințesei cu familia regală și lansează acuzații dure la adresa regelui Charles al III-lea, relateaza People.

Harry a mai vorbit public despre Diana într-un documentar realizat în 2017, când se împlineau 20 de ani de la moartea prințesei. Atunci, el a apărut alături de fratele său mai mare, prințul William, în producția „Diana, mama noastră: viaţa şi moştenirea ei”.

Cei doi se aflau în acea perioadă în relații bune și au vorbit despre amintirile pe care le păstrează despre mama lor.

„Era mama noastră. Este în continuare mama noastră. Şi, desigur, ca fiu, aş spune că a fost cea mai bună mamă din lume. Era plină de iubire”, a mărturisit Harry.

Prințul Harry avea 12 ani, iar William 15 ani atunci când mama lor a murit. Una dintre imaginile rămase în memoria publicului britanic este cea a celor doi frați mergând în urma sicriului prințesei Diana, la funeraliile din 6 septembrie 1997.

Posibilitatea unui nou documentar apare într-o perioadă în care numele Dianei a revenit puternic în atenția presei britanice, înainte de împlinirea a trei decenii de la moartea sa.

Marți a apărut și cartea lui Charles Spencer, fratele prințesei, intitulată „Cântecul lebedei: Diana, sora mea”.

Volumul conține amintiri despre Diana, dar și acuzații la adresa familiei regale britanice și, în special, la adresa regelui Charles al III-lea.

În carte, Charles Spencer relatează inclusiv o conversație telefonică avută după accidentul în care prințesa Diana și-a pierdut viața, pe 31 august 1997, la Paris. Fratele Dianei vorbește despre „veselia nepăsătoare” pe care ar fi remarcat-o la fostul său cumnat în timpul discuției.

În apropierea împlinirii a 30 de ani de la moartea surorii sale, Charles Spencer a spus că numărul mare al solicitărilor de interviuri l-a determinat să își adune amintirile într-o carte. El a declarat că a fost „copleşit” de cererile primite și că a decis să „îşi pună pe hârtie propriile reflecţii şi amintiri, odată pentru totdeauna, mai degrabă decât să suporte din nou disconfortul de a citi opiniile altora, dintre care multe se bazează pe minciuni care s-au impus de-a lungul timpului”.

De la jumătatea lunii septembrie, presa britanică a publicat mai multe fragmente din volum. Charles Spencer susține că actualul rege ar fi avut „o veselie nepăsătoare” atunci când l-a sunat a doua zi după moartea Dianei.

„Ai fi crezut că a câştigat la loterie”, scrie Charles Spencer, imaginându-şi că „acest eveniment i-ar putea oferi libertatea de a se căsători cu femeia pe care o iubea”, Camilla.

Fratele Dianei mai vorbește despre un „dispreţ ascuns faţă de Diana” și „o repulsie faţă de emoţia teribilă pe care moartea ei o stârnise în întreaga lume”.

„Stai liniştit”, a şoptit el, „o vom uita în curând”.

Cartea conține și numeroase amintiri despre copilăria și personalitatea prințesei Diana. Fratele său vorbește despre pasiunea acesteia pentru cărțile Barbarei Cartland și amintește că filmul său preferat era „Melodia fericirii”.

Diana este prezentată de Charles Spencer ca o persoană cu o carismă puternică.

„Diana exercita un magnetism incredibil. Aş merge până la a afirma că nu am observat niciodată ceva asemănător la nimeni altcineva”.

În volum apare și momentul în care Nelson Mandela a venit să se reculeagă la mormântul prințesei și a descris-o drept „o doamnă cu adevărat remarcabilă”. Charles Spencer își amintește și poreclele pe care cei doi și le foloseau în familie. El îi spunea surorii sale „Duch”, în timp ce Diana îl numea „Carlos”.

Charles Spencer vorbește în volum și despre alți membri ai familiei regale britanice. Prințul Philip, soțul reginei Elisabeta a II-a, este descris drept o „personalitate redutabilă”. Spencer relatează un episod din 1977, când era paj de onoare al reginei, la deschiderea solemnă a Parlamentului.

„Într-o dimineaţă din 1977, când eram paj de onoare al reginei cu ocazia deschiderii solemne a Parlamentului, am fost şocat de asprimea usturătoare a unei remarci pe care i-a adresat-o pe neaşteptate soţiei sale. Aceasta a reacţionat cu o resemnare tăcută şi jenată”.

În carte apare și prințesa Anne, sora regelui Charles al III-lea. Charles Spencer își amintește o cină la Palatul Buckingham la care a stat lângă aceasta și descrie o interacțiune neplăcută cu ea.

Apariția volumului readuce astfel în atenție atât viața prințesei Diana, cât și relațiile acesteia cu familia regală, în timp ce presa britanică scrie că prințul Harry ar putea pregăti propriul proiect dedicat mamei sale.