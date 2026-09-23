Poziția României pe piața europeană a energiei și importanța strategică dobândită de resursele energetice au fost analizate în podcastul „Picătura de business”, moderat de jurnalistul Radu Preda. Invitatul ediției, Daniel Apostol, director al Federației Patronale a Energiei și analist economic, a vorbit despre potențialul energetic al țării și despre exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră.

Discuția a vizat transformările produse pe piețele internaționale și modul în care energia a depășit statutul de simplă marfă, devenind un instrument important în relațiile dintre state.

Radu Preda a adus în discuție ideea că energia nu mai poate fi privită exclusiv din perspectiva mecanismelor economice.

„ La tine am văzut această idee interesantă că energia s-a transformat, nu mai este un bun economic pur și simplu, acum energia a devenit o armă strategică”, a afirmat acesta.

Daniel Apostol a susținut această perspectivă.

„Este. Și nu mai e doar o marfă de tranzacționat în piețele de țiței, de gaz, de energie”, a continuat analistul economic.

În opinia sa, resursele energetice au ajuns să aibă o greutate tot mai mare în raporturile geopolitice.

„Deja este o armă cu mare greutate în repoziționarea ordinii mondiale”, a continuat el.

Întrebat unde se situează România în noul context energetic, Daniel Apostol a indicat resursele naturale drept unul dintre principalele avantaje ale țării.

„Avem un potențial foarte mare”, a spus specialistul.

El consideră că aceste resurse îi pot oferi României un rol mai important în elaborarea politicilor energetice europene.

Pentru valorificarea acestui avantaj, Daniel Apostol susține că România trebuie să urmărească obținerea unei poziții mai puternice la nivel european.

„Cei care ne reprezintă trebuie să înțeleagă și să-și negocieze numele nostru al țării aceste poziții de decidenți, nu de executanți”, a afirmat el.

Analistul economic a folosit comparația dintre o „tarabă” și un „atelier” pentru a explica diferența dintre comercializarea resurselor și obținerea unei valori adăugate mai mari prin prelucrarea lor.

„Este diferența dintre a fi tarabă sau atelier. La tarabă, România e o economie de tarabă acum”, a continuat el.

În opinia sa, România ar avea mai mult de câștigat dacă o parte cât mai mare din valoarea economică generată de resurse ar rămâne în țară.

„Dar dacă aș fi atelier și aș produce eu ceea ce se vinde pe tarabă, valoarea adăugată ar fi la mine. În energie despre asta e vorba. Cum să faci să reții cât mai multă valoare adăugată?”, a mai spus acesta.

Daniel Apostol a vorbit și despre tranziția energetică și costurile presupuse de noile tehnologii.

„Toate tehnologiile astea avantgardiste, noi, necesită investiții uriașe”, potrivit specialistului.

El consideră că accesibilitatea și siguranța aprovizionării trebuie tratate drept priorități.

„Repet, înainte de a fi verde, energia trebuie să fie accesibilă”, a explicat invitatul.

Analistul a atras atenția și asupra nevoii de predictibilitate pentru companiile care investesc miliarde de euro în proiecte dezvoltate pe perioade lungi.

„Vin să investesc într-un proiect care are o viață de 10-15 ani și care îmi cere să scot 5-6-7 miliarde la Marea Neagră ca să exploatez niște resurse și mă întreb ce grad de securitate o să am, ce acceptare o să am la nivelul decidenților politici, unde o să-mi fie piața și cât de mare o să-mi fie penalizarea fiscală”, a arătat acesta.

Radu Preda l-a întrebat pe invitat dacă există motive de optimism în privința viitorului energetic al României.

„Ar trebui să fim realiști că avem niște resurse și avem o poziție… Trebuie să ne jucăm mai bine această prezență în sectorul energetic european”, a susținut analistul economic.

El consideră anul 2027 va reprezenta un moment important pentru producția de gaze naturale din Marea Neagră.

„Din 2027, când România va băga primele molecule de gaz natural de mare adâncime în rețea, România va devine cel mai mare producător. De departe, cel mai mare producător de gaze naturale din Europa”, a continuat acesta.

În opinia lui Daniel Apostol, exploatarea acestei resurse poate contribui la reducerea costurilor energiei la nivel regional.

„O astfel de resursă naturală pusă cu înțelepciune la treabă poate să facă energia mai accesibilă pentru Europa sau măcar pentru regiune”, a explicat el.