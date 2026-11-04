Persoanele care beneficiază de pensie anticipată nu pot cumula acest drept cu veniturile obținute în baza unui contract individual de muncă. Potrivit Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, plata pensiei anticipate se suspendă dacă beneficiarul realizează venituri din activitățile pentru care legea prevede această măsură.

Regula se aplică și în cazul veniturilor obținute în baza unui raport de serviciu, precum și în anumite situații în care persoana ocupă o funcție electivă sau este numită într-o funcție din cadrul autorităților publice. Suspendarea nu depinde de valoarea salariului, ci de natura activității și de tipul venitului realizat.

Potrivit art. 101 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 360/2023, plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare celei în care pensionarul beneficiar al unei pensii anticipate realizează venituri în situațiile prevăzute de lege.

Printre acestea se numără veniturile obținute:

-în baza unui contract individual de muncă;

-în baza unui raport de serviciu;

din exercitarea unei funcții elective sau din numirea într-o funcție în cadrul autorităților executive, legislative ori judecătorești, pe durata mandatului;

în anumite situații, în calitate de membru cooperator al unei organizații a cooperației meșteșugărești, în condițiile prevăzute de lege.

Prin urmare, un pensionar care se angajează cu contract individual de muncă nu poate continua să primească în același timp pensia anticipată. Legea nu stabilește un prag salarial sub care cumulul ar fi permis.

Dacă o persoană primește pensie anticipată și ulterior încheie un contract individual de muncă, plata pensiei se suspendă potrivit termenului prevăzut de lege.

Suspendarea începe din luna următoare celei în care a intervenit situația care împiedică plata pensiei. Măsura este aplicată de casa teritorială de pensii prin decizie, potrivit dispozițiilor legale privind suspendarea drepturilor de pensie.

Regula este relevantă și pentru persoanele care intenționează să se reangajeze înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare. Înainte de a accepta un loc de muncă, acestea trebuie să țină cont de faptul că salariul nu poate fi încasat în paralel cu pensia anticipată în situațiile prevăzute de lege.

Suspendarea plății nu înseamnă pierderea definitivă a dreptului la pensie. Potrivit art. 102 din Legea nr. 360/2023, înlăturarea cauzei care a determinat suspendarea permite reluarea plății, la cerere, începând cu luna următoare celei în care cauza a fost înlăturată.

Astfel, dacă persoana încetează activitatea care a determinat suspendarea, poate solicita casei teritoriale de pensii reluarea plății. Reluarea nu trebuie confundată cu plata automată a pensiei pentru toate lunile în care aceasta a fost suspendată.

Interdicția de cumul nu trebuie extinsă automat la orice venit obținut de o persoană care primește pensie anticipată. Articolul 101 din Legea nr. 360/2023 enumeră situațiile în care plata se suspendă, iar art. 105 reglementează cumulul pensiei cu veniturile din activități pentru care se datorează contribuții de asigurări sociale.

De aceea, situația trebuie analizată în funcție de natura venitului și de forma juridică în care se desfășoară activitatea. Veniturile obținute din activități independente, de exemplu, nu trebuie asimilate automat salariului obținut în baza unui contract individual de muncă.

Casa Națională de Pensii Publice precizează că beneficiarii pensiei anticipate nu pot cumula pensia cu veniturile realizate în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu și în celelalte situații expres prevăzute de lege.

La îndeplinirea condițiilor legale pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia anticipată se transformă din oficiu în pensie pentru limită de vârstă.

Potrivit art. 60 din Legea nr. 360/2023, la transformare se elimină diminuarea aplicată pensiei anticipate și pot fi valorificate, în condițiile legii, perioadele de cotizare realizate în intervalul în care plata pensiei anticipate a fost suspendată.

Transformarea are loc potrivit condițiilor legale de pensionare, nu doar pentru că beneficiarul a încetat să lucreze.

Regulile privind cumulul veniturilor, suspendarea și reluarea plății sunt prevăzute de Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, în special la art. 101, art. 102 și art. 105.