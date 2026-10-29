Ce se întâmplă cu plata pensiilor în decembrie. Anunțul ministrului Muncii

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că fondurile pentru plata pensiilor și acordarea ajutoarelor financiare din decembrie sunt asigurate, după publicarea proiectului de rectificare bugetară de către Ministerul Finanțelor. Între timp, pensiile aferente lunii noiembrie vor începe să fie distribuite prin Poșta Română de luni, 2 noiembrie, iar viramentele bancare sunt programate începând cu 12 noiembrie.

Românii își vor primi pensiile integral și la timp, iar fondurile pentru ajutoarele financiare acordate în luna decembrie sunt disponibile, potrivit ministrului Muncii, Florin Manole. Acesta a transmis că dificultățile bugetare și discuțiile privind rectificarea nu afectează sumele destinate pensionarilor.

Anunțul a fost făcut după ce Ministerul Finanțelor a publicat proiectul de rectificare bugetară. Ministrul a declarat că nu există motive de îngrijorare în privința achitării drepturilor bănești.

În paralel, Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) aplică programul obișnuit de plată pentru luna noiembrie, cu o modificare a datei de începere a distribuirii banilor prin poștă, determinată de calendar.

Florin Manole a transmis, într-o postare pe Facebook, că sumele necesare plății pensiilor și ajutoarelor financiare acordate o singură dată sunt asigurate. Ministrul a făcut referire la îngrijorările pensionarilor apărute în contextul discuțiilor privind situația bugetară a României și necesitatea unei rectificări.

„Ştiu că, atunci când se vorbeşte despre rectificarea bugetară, urgenţe şi dificultăţi bugetare mulţi pensionari îşi pun o întrebare simplă: sunt bani pentru pensii şi pentru ajutoarele one-off din decembrie? Răspunsul este clar: DA, banii sunt asiguraţi, iar toate plăţile vor fi făcute integral şi la timp”, scrie ministrul Florin Manole pe Facebook.

Acesta a afirmat că informațiile privind plata drepturilor bănești trebuie comunicate fără ambiguități, pentru a evita apariția unor interpretări sau speculații.

„Pensionarii au dreptul la informaţii clare şi la siguranţa că veniturile lor sunt protejate”, spune Florin Manole.

Distribuirea pensiilor la domiciliu va începe luni, 2 noiembrie 2026. Prima zi a lunii cade duminică, motiv pentru care poștașii vor începe livrarea banilor în următoarea zi lucrătoare.

Peste două milioane de pensionari din România primesc lunar pensiile prin intermediul Poștei Române. Potrivit calendarului de plată, distribuirea sumelor la domiciliul beneficiarilor se desfășoară în prima jumătate a lunii, în intervalul 2–15 noiembrie.

Data exactă la care fiecare pensionar primește banii depinde de programul poștașului și de organizarea distribuirii în localitatea respectivă. Persoanele care nu sunt găsite acasă în momentul livrării pot ridica pensia de la oficiul poștal de care aparțin.Conform procedurii CNPP, banii și documentul de plată pot fi ridicați în termen de două zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii respective. Dacă nu sunt încasați în acest interval, sumele sunt returnate casei teritoriale de pensii.

Pentru pensionarii care au ales plata prin bancă, viramentele sunt programate să înceapă joi, 12 noiembrie.

Calendarul oficial al Casei Naționale de Pensii Publice prevede efectuarea plăților în conturile bancare începând cu data de 12, dar nu mai târziu de 13 ale lunii. Banii nu devin disponibili simultan pentru toți beneficiarii, deoarece procesarea transferurilor diferă de la o instituție bancară la alta. Potrivit intervalelor orientative prezentate în presă, pensionarii ar putea primi sumele astfel:

CEC Bank: în prima parte a dimineții de 12 noiembrie.

ING Bank: până în jurul orei 12:00.

BCR: în intervalul 14:00–18:00.

BRD: în intervalul 14:00–18:00.

Banca Transilvania: în intervalul 14:00–18:00.

Aceste ore sunt estimative și nu reprezintă un program oficial garantat de bănci. Momentul în care pensia apare în cont poate varia în funcție de procesarea plăților.

Pe lângă plata obișnuită a pensiilor, Ministerul Muncii a confirmat că sunt disponibile și fondurile necesare acordării sprijinului financiar programat pentru luna decembrie.

Florin Manole a transmis că aceste sume sunt asigurate, în ciuda dificultăților bugetare care au determinat pregătirea rectificării.

Potrivit declarațiilor ministrului, atât pensiile, cât și ajutoarele financiare vor fi achitate integral, conform calendarului stabilit.